¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ¨¤²¤¿¡×¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¡Ê23¡Ë¤òÂáÊá¡¡¼«Å¾¼Ö¤ÎÃËÀ¤Ï½Å½ý¡¡ºë¶Ì¡¦´óµïÄ®
¤¤Î¤¦Ä«¡¢ºë¶Ì¸©´óµïÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤ò¤Ï¤Í¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»Æ¨Áö¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢23ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Î¤¦¸áÁ°6»þ50Ê¬¤´¤í¡¢ºë¶Ì¸©´óµïÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ö·Ú¥È¥é¤È¼«Å¾¼Ö¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¤¬Æ¨¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿ÃËÀ¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Á°Êý¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Å¾¼Ö¤ò¤Ï¤Í¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿62ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÏÆ¬¤òÂÇ¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢½Å½ý¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½16»þ´Ö¸å¤Ë¡¢ÃáÉã»Ô¤Î²òÂÎºî¶È°÷¡¦ÃçÅÄ¹¯ÂÀÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê23¡Ë¤ò¤Ò¤Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÁÜºº¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÃçÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃçÅÄÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö¸ÎÅö»þ¡¢»Å»ö¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ¨¤²¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÉý5.4¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÃæ±ûÀþ¤Î¤Ê¤¤Ä¾ÀþÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
