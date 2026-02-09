¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡ÛµÈÅÄÀãÇµ¡Ö¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¡×¸ÞÎØ½é¥ì¡¼¥¹¤Ï16°Ì¡Ö½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¡×¼Â´¶
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè4Æü¡¡½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¡Ê2026Ç¯2·î9Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤ÎµÈÅÄÀãÇµ¡Ê23¡á¼÷¹¡Ë¤Ï1Ê¬16ÉÃ11¤Ç164°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Î½é¥ì¡¼¥¹¤ò½ª¤¨¡Ö1000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤«¤Ê¤ê¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤É¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤«¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡£¤ä¤Ï¤ê¸ÞÎØ¤Ï½Ð¤Æ¤ß¤Ê¤±¤ì¤ÐÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤Æñ¤·¤µ¤¬À¨¤¯¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡¢ÈþÈÁ¤µ¤ó¤Ï3°ÌÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ï·Ð¸³ÃÍ¤â¤½¤¦¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò²¡¤·»¦¤·¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ500¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¸þ¤±¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¾å¤²¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤â¤½¤³¤Ë¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥á¥À¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ¤ê¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡8ÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥ÈÎÉ¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¡¢200¥á¡¼¥È¥ë¤ò17ÉÃ92¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢600¥á¡¼¥È¥ë°Ê¹ß¤ÏÆ±Áö¤ÎÁª¼ê¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£ËÜÌ¿¤Ï¡¢WÇÕ¤ÇÄÌ»»3¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Î500¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þµÈÅÄ¡¡ÀãÇµ¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤æ¤¤Î¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë1·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢À¹²¬»Ô½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£24Ç¯11·î¤ÎWÇÕÄ¹ÌîÂç²ñ500¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½éÍ¥¾¡¡£Æ±¼ïÌÜ¤Ç25Ç¯À¤³¦µ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢6°Ì¡¢WÇÕ¤Ïº£µ¨¤ÎÂè4Àï¤ò´Þ¤àÄÌ»»3ÅÙÍ¥¾¡¡£ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÏÊ¿¾»¸ÞÎØ¶â¤Î¾®Ê¿Æà½ï¤ÎÂç²ñµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë37ÉÃ36¤ÇÀ©¤·¡¢¸ÞÎØÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ¡£500¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ï36ÉÃ88¡£¼ñÌ£¤Ï¸¤´Ñ¾Þ¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä½ä¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë64¡£
