¢¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡¡Âè£´Æü¡¡¢¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Ê£¹Æü¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¶¥µ»¾ì¡Ë
¡¡½÷»Ò£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²óÂç²ñ¶â¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±Ê¬£±£³ÉÃ£¹£µ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¸ÞÎØ£´Âç²ñ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥á¥À¥ë¤Ï£¸¸Ä¡Ê¶â£²¡¢¶ä£´¡¢Æ¼£²¡Ë¡£¼«¿È¤Î»ý¤ÄÅßµ¨¸ÞÎØÆüËÜÀªºÇÂ¿µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¥æ¥¿¡¦¥ì¡¼¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬£±Ê¬£±£²ÉÃ£³£±¤Î¸ÞÎØ¿·µÏ¿¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿»Ð¡¦ºÚÆá¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËµÍ¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤¿¤À¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤Î1500£í¤Ø´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£É½¾´Âæ¤ËÎ©¤ÄËå¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤«¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Î¶¯¤µ¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡ÊÉ½¾´Âæ¤Î¡Ë°ìÈÖ¹â¤¤¤È¤³¤í¤Çµ±¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£