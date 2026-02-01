¡Ú¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡Û¡ÖWoW¡×³ÈÄ¥¡È¥«¥¿¥¯¥ê¥º¥à¡É¤¬¡Ö¥Ïー¥¹¡×¤Ë½±Íè¡ÖÍðÆ®¡×¡Ö±Æ±£¤ì¡×¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥¿¥óÍî¤Á¡ª 2026Ç¯¤ÏÊÑ²½¤ÎÇ¯¤Ø
¡¡Blizzard Entertainment¤Ï¡¢PC/¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤ò2·î10Æü2»þ30Ê¬¤è¤êÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¥Á¥ã¥×¥¿ー¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë³ÈÄ¥ÈÇ¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖWorld of Warcraft¡×³ÈÄ¥ÈÇ¡ÖCataclysm¡Ê¥«¥¿¥¯¥ê¥º¥à¡Ë¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÀ¤³¦Àþ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¡É¤ò¼´¤È¤·¤¿Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×¤Ç¤Ï¥ー¥ïー¥É¡ÖÄ¶Âç·¿¡×¤ò¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¹¤ë¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·¥ー¥ïー¥É¤Î¡ÖÅÁÎá¡×¤È¡ÖÊ´ºÕ¡×¤¬¼ÂÁõ¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ÎÀªÎÏ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Èー¥êー¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥«ー¥É¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ïº£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×ÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¡£12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Îº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¡¢ËÜºî¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡ÚHearthstone Full Segment | Spotlight¡Û
³ÈÄ¥ÈÇ¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×¤¬¸ø³«¡ª
¡¡³«È¯¥Áー¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡²ó³ÈÄ¥ÈÇ¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×¤Î¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¡£3·î18Æü¤Î¥ê¥êー¥¹¸å¡¢¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Î¿·»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×¤Ï¡¢2010Ç¯¤Î¡ÖWorld of Warcraft¡×³ÈÄ¥ÈÇ¤ò¡¢·èÄêÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤È¤â¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Î¤³¤È¡£º£²ó¤Ï¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤¬¾¡Íø¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤¬Å¸³«¡£¥à¥í¥¾¥ó¥É¤ÏºÇ¸å¤ÎÄñ¹³¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ïー¥ë¥É¤Î¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë°ú¤Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¥é¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¼¡´ü¥Á¥ã¥×¥¿ー¤Ç¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡ÖÄ¶Âç·¿¡×¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ëÄ¶Âç·¿¤Ï¡¢»ÈÍÑ»þ¤ËÄÉ²Ã¤Î¥ß¥Ë¥ª¥ó¤ò1ÂÎ°Ê¾å¾¤´¤¹¤ëµðÂç¤Ê¥ß¥Ë¥ª¥ó¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¥«ー¥É1Ëç¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¿ÈÂÎÉô°Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ ³Æ¥¯¥é¥¹¤Ë¸ÇÍ¤ÎÄ¶Âç·¿¥ß¥Ë¥ª¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤¦¤Á6ÂÎ¤Ï¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î¿Ã²¼¤È¤Ê¤ë¡£
¢¨¥ー¥ïー¥É¡ÖÄ¶Âç·¿¡×¤Ï¡¢¸µ¡¹2022Ç¯¤Î¡Ö¿¼Ê¥¤ËÌ²¤ë³¤ÄìÅÔ»Ô¡×¤ÇÅÐ¾ì
¿·¥ー¥ïー¥É¡ÖÅÁÎá¡×¤È¡ÖÊ´ºÕ¡×ÅÁÎá¡§¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Î¿Ã²¼¤Ë¼ê¤òÂß¤·¤¿¥¯¥é¥¹¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¡ÖÅÁÎá¡×¤ò»ý¤Ä¥«ー¥É¤Ï»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢¤è¤ê¶¯ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡£ Ê´ºÕ¡§¥É¥é¥´¥óÂ²¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¼Ô¤¿¤Á¤¬»ÈÍÑ²ÄÇ½¡£¡ÖÊ´ºÕ¡×¥«ー¥É¤Ï°ú¤¤¤¿ºÝ¤Ë2¤Ä¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¼ê»¥¤ÎÎ¾Ã¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¥«ー¥É¤ÏÊÌ¡¹¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥«ー¥É¤¬¼ê»¥¤ÎÃæ±û¤ÇÂ·¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1Ëç¤ËÌá¤·¤ÆÎÏ¤äÃÍ¤ò2ÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¾¡Íø¡×¤È¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¡×
¡¡¡Ö¾¡Íø¡×¤È¡ÖÇØ¿å¤Î¿Ø¡×¤Ï¥¯¥é¥¹¤Î¼öÊ¸¥«ー¥É¤Ç¡¢³Æ¥¯¥é¥¹¤Î»þ¤Î±ÑÍº¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±ÑÍº¤¿¤Á¤¬¾¡Íø¤òÀë¸À¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤«¤é¥¢¥¼¥í¥¹¤òµß¤¦Àï¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ ºÇ¸å¤ÎÄñ¹³¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡Ú¿·¥«ー¥É°ìÍ÷¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥¡ー
¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥é¥´¥ó¤Î¤ªÊõ¡×
¡¡¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¶¦Í¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥«ー¥É¤Ê¤É¤ÎÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¼ò¾ì¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¡¡¼ò¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢²»³Ú¡¢¥²ー¥àÈ×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¡£
ÌµÎÁ¤ª»î¤·¥«ー¥É
¡¡¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×¥ê¥êー¥¹1½µ´ÖÁ°¤Î3·î11Æü¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¡ÖÌ´¤ß¤ëÂçÃÏ¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥É¥êー¥à¡×¤È¡Ö¥¦¥ó¥´¥íºÇ¸å¤ÎÈë¶¡×¤Î¥«ー¥É¤¹¤Ù¤Æ¡Ê¥´ー¥ë¥Ç¥óÈÇ¤ò´Þ¤à¡Ë¤òÆþ¼ê²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¤³¤ì¤é¤Î¥«ー¥É¤Ï¡Ö½ªßá¤Î¥¢¥¼¥í¥¹¡×³ÈÄ¥ÈÇ¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë»ÈÍÑ²ÄÇ½ ¤³¤Î¤ª»î¤·¥«ー¥É¤È¥³¥¢¥»¥Ã¥È¡¢¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Á´¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥«ー¥É¤Î2/3¤òÌµÎÁ¤Ç»ÈÍÑ²ÄÇ½ ¤ª»î¤·¥«ー¥É¤Î»ÈÍÑ¤ËÌòÎ©¤Ä¥Ç¥Ã¥¥ì¥·¥Ô¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±³ÈÄ¥ÈÇ2¤Ä¤Î¥«ー¥É¤ÎÂçÈ¾¤ò¤¹¤Ç¤Ë½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÌ´¤ß¤ëÂçÃÏ¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥É¥êー¥à¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡Ö¥¨¥á¥é¥ë¥É¤Î¥¢¥¹¥Ú¥¯¥È¡¦¥¤¥»¥é¡× ¡Ö¥¦¥ó¥´¥íºÇ¸å¤ÎÈë¶¡×¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¡Ö½ªßá¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Ô¥¦¥ó¥Ö¥é¡× ¡ÚÊó½·¥«ー¥É¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
2026Ç¯¥³¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Ï¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥«ー¥É¤Î¡Ö¥³¥¢¥»¥Ã¥È¡×¡¢¥²ー¥à¥á¥¿¡¢²áµî¤Î¥«ー¥É¥»¥Ã¥È¤¬¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë»þ´ü¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Î®Æ°Åª¤Ê¥á¥¿¤ä¤è¤ê¶¯¤¤¥¯¥é¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤òÊÑ²½¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÍðÆ®¡×¡¢¡Ö±Æ±£¤ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÉô¤ÎÄêÈÖ¥«ー¥É¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄêÈÖ¥«ー¥É¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¹â¤¤¥«ー¥É¤ò¥«ー¥É¥×ー¥ë¤«¤é³°¤·¡¢¥²ー¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼«Í³ÅÙ¤ä°ÊÁ°¤ÎÍÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥¯¥é¥¹¤Î¿·¤¿¤ÊÀïÎ¬¤òÌÏº÷¤¹¤ëÍ¾Çò¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¥é¥ó¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¡¢¿·¥«ー¥ÉÎ¢ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥«ー¥ÉÎ¢ÌÌ¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¸«¤¿ÌÜ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬Â£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¡£º£Ç¯½é¤á¤Æ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÅþÃ£¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¿·¤·¤¤Î¢ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎ¾Êý¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÄêÈÖ¤Î¥«ー¥É¡ÖÍðÆ®¡×¡¢¡Ö±Æ±£¤ì¡×¤¬¼¡²ó¥Á¥ã¥×¥¿ー¤è¤ê¥¹¥¿¥óÍî¤Á¤Ë
12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Î2026Ç¯¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤Ï¡© ³«È¯¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¡¡¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡×¤ÎÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Blizzard EntertainmentËÜ¼Ò¤Î¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ ¥¢ー¥Ð¥¤¥ó¤Ë¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤Ø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¼Â»Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¡ÈÊÑ²½¤ÎÇ¯¡É¤À¤È¤¤¤¦º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¼¡²ó³ÈÄ¥ÈÇ¤ÎÆÃÄ§¡¢¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ë2026Ç¯¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º¸¡§¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¥¹¥ß¥¹»á¡Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¡¢±¦¡§¥¿¥¤¥éー¡¦¥Óー¥ë¥Þ¥ó»á¡Ê¥²ー¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
――12¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢20¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸½ºß¤Î¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¤ò°ì¸À¤ÇÉ½¤¹¤È¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¤«¡©
¥Í¥¤¥µ¥ó¡§¸½ºß¤Ï¡¢¥é¥ó¥¯Àï¡¢¥Ð¥È¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥¢¥êー¥Ê¤È¤¤¤¦¼çÍ×¤Ê¥âー¥É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤òµá¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ï¡ÖCataclysm¡Ê¥«¥¿¥¯¥ê¥º¥à¡Ë¡×¡ÊWoW¤Î³ÈÄ¥ÈÇ¡Ë¤òÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8Ç¯¸å¤Î20¼þÇ¯¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤â¼çÍ×3¥âー¥É¤ËÃíÎÏ¤·¡¢¿·µ¬¡¦Éüµ¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¼Â¸³Åª¤Ë¡¢ºòÇ¯¥ê¥êー¥¹¤Î2¤Ä¤Î³ÈÄ¥ÈÇ¥«ー¥É¤òÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¤ª»î¤·¤Ê¤É¤Î»Üºö¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――³«È¯¥Áー¥à¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»×ÁÛ¡¢¥³¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥éー¡§¡Ö¥«¥¿¥¯¥ê¥º¥à¡×¤«¤é¡¢Êª¸ì¤È¥²ー¥à¥âー¥É¤ò¤è¤êÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¿·¤·¤¤¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Á´ÂÎ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº£¸å2～3Ç¯¤«¤±¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
――2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¿¥¤¥éー¡§ÆÃÄê¤Î¥«ー¥É¤¬Â¿¤¯¤Î¥Ç¥Ã¥¤Ç»È¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¥«¥¿¥¯¥ê¥º¥à¡×¥ê¥êー¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¥³¥¢¥»¥Ã¥È¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ºÇ¶¯¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤ËÄ´À°¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥µ¥ó¡§Îã¤¨¤Ð¡ÖÍðÆ®¡×¤ä¡Ö±Æ±£¤ì¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ä¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¥«ー¥É¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¥«ー¥É¤¬³èÌö¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
――ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥¿¥¤¥éー¡§20Ç¯Á°¤Ë¡Ö¥Ç¥å¥¨¥ë¡¦¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡×¤Î³«È¯¤Ç½é¤á¤ÆÆüËÜ¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎTCGÊ¸²½¤Î¿¼¤µ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¥²ー¥à¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢ºÇ¹â¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
――ÆüËÜ¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»Üºö¤ÎÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¥Í¥¤¥µ¥ó¡§º£Ç¯¤ÎBlizzCon¤Ç¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ´ÑµÒ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«ÌÏº÷Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤ÎÌóÂ«¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤¬½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ÄÀ¤ª¤è¤ÓÊª¸ì¤Î»ë³Ð¸ú²Ìµ»½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º¸¡§¥Ç¥º¡¦¥Ù¥ó¥³¥¹¥á»á¡Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë¡¢±¦¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ê¥¤¥Þ¥¤¥¹¥¿ー»á¡Ê¥êー¥É2D¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ë
――¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢ー¥ÈÁ´ÈÌ¤È¡¢º£²ó¤Î³ÈÄ¥ÈÇ¤Î°ã¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥ç¥ó¡§¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¤Ë¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁ°¿È¤ÎTCG¡ÊWorld of Warcraft Trading Card Game¡Ë¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖWoW¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤êÍÍ¼°²½¤·¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤ÀÉ½¸½¤ËÄêÃå¤µ¤»¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤äÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î³ÈÄ¥ÈÇ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¥Àー¥¯¤Ç¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥Èー¥ó¤ÎÊÑ²½¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――º£²ó¤Î³ÈÄ¥ÈÇ¤ÎÀ©ºî¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤Î¹©É×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¸¥ç¥ó¡§¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê°Ìò¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÖWoW¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤ò¡¢¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤ò²Ã¤¨¤Ä¤ÄºÆ²ò¼á¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥º¡§»ä¤¿¤Á¤Ï³ÈÄ¥ÈÇ¤´¤È¤Ë¡Ö¥·¥ê¥¢¥¹¤«¡¢¤ª¤Á¤ã¤á¤«¡×¡¢¡Ö¥Àー¥¯¤«¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥È¥ê¥Ã¥¯¥¹¾å¤Ç°ÌÃÖÉÕ¤±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Àー¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤é¤·¤µ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Õ¥§¥ë¤ÎÎÐ¤ä¥é¥°¥é¥Î¥¹¤Î±ê¡¢»ç¿§¤ÎËâË¡¤Ê¤É¡¢ºÌÅÙ¤Î¹â¤¤Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤ò»È¤¤¡¢»ë³ÐÅª¤Ê³Ú¤·¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥óÆÃÍ¤Î¡Ö¤ª¤Á¤ã¤á¤µ¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¸¥ç¥ó¡§¡ÖWoW¡×¤â¸µ¡¹¥ê¥¢¥ë»Ö¸þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ë¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¶õ´Ö¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÁ¸±¤ËÈè¤ì¤¿Î¹¿Í¤¬¼ò¾ì¤ËÌá¤ê¡¢²¹¤«¤¤¾ì½ê¤ÇÍ§¿Í¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢¥È¥ìー¥éー¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡Ö¤Á¤Ó¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤Í×ÁÇ¤¬¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¤é¤·¤µ¤È¤·¤Æµ±¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
――¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÊªÍýÅª¤Ê¼Á´¶¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤¹¤«¡©
¥Ç¥º¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¤Ë¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¼Á´¶¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Ñ¥Ã¥¯³«Éõ¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¸½¼Â¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇË¤ë»þ¤Î¹âÍÈ´¶¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÇÉ¼ê¤ÊVFX¤äÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡UI¤â¡¢ËâË¡¤Î°ú¤½Ð¤·¤¬¤Ä¤¤¤¿ÉÔ»×µÄ¤ÊÈ¢¤ÎÃæ¤Ë¥²ー¥à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¡¢¥«ー¥ÉÎ¢ÌÌ¤â¡ÖÃ¯¤«¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¹©·ÝÉÊ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´ü³ÈÄ¥ÈÇ¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
º¸¡§¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥éー¥½¥ó»á¡Ê¥·¥Ë¥¢¡¦¥²ー¥à¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¡¢±¦¡§¥³¥é¡¦¥¸¥ç¥ë¥¸¥ª»á¡Ê¥êー¥É¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡Ë
――ÆüËÜ¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ë¤Ï¡ÖWorld of Warcraft¡ÊWoW¡Ë¡×¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥«¥¿¥¯¥ê¥º¥à¡×¤È¤Ï²¿¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼16Ç¯Á°¤Î³ÈÄ¥ÈÇ¤òº£Áª¤ó¤À¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥é¡§¡Ö¥«¥¿¥¯¥ê¥º¥à¡×¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼é¸î¼Ô¤À¤Ã¤¿¹õÎ¶¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤¬¡Öµì¿À¡×¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤½¤¦¤È¤¹¤ëÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¡ÖWoW¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥«¥¿¥¯¥ê¥º¥à¡×¤Ï¡¢¥²ー¥à¤Î´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤äÃÏ¿Þ¤ò¾Æ¤Ê§¤¤¡¢Âç¤¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿³ÈÄ¥ÈÇ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤âº£Ç¯¡¢¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÊÑ²½¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÁê±þ¤·¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
――Á°²ó¤Î³ÈÄ¥ÈÇ¤¬¡Ö»þ´Ö¤ò´¬¤Ìá¤¹¡×¥Æー¥Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Îif¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤¤¤Äº¢¤«¤é·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¥³¥é¡§¡Ö¥«¥¿¥¯¥ê¥º¥à¡×¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥à¥í¥¾¥ó¥É¤Ï¡¢À¤³¦¤¬ÌÇ¤Ó¤¿Ì¤Íè¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ÎÊª¸ì¤È»þ´Ö¤Î·Ò¤¬¤ê¤ÏÈó¾ï¤ËÌ©ÀÜ¤Ç¡¢2¤Ä¤Î³ÈÄ¥ÈÇ¤òÏ¢ºî¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç¤·¤¿¡£
――¿·¥ー¥ïー¥É¡ÖÅÁÎá¡×¤È¡ÖÊ´ºÕ¡×¤Î¾ÜºÙ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥³¥é¡§¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°Â¦¤Î6¥¯¥é¥¹¤¬»ý¤Ä¿·¥ー¥ïー¥É¡ÖÅÁÎá¡×¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¤³¤È¤ÇÁý±ç¤¬Á÷¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë4²ó»È¤¦¤È¥×¥ì¥¤¥äー¼«¿È¤¬¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ËÊÑ¿È¤·¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥É¥é¥´¥ó·³ÃÄÂ¦¤Î¿·¥ー¥ïー¥É¡ÖÊ´ºÕ¡×¤Ï¡¢¼ê»¥¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë2Ëç¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¼ê»¥¤ÎÎ¾Ã¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥«ー¥É¤ò»È¤¤¿Ê¤á¤Æ¤½¤Î2Ëç¤¬ÎÙ¤ê¹ç¤Ã¤¿»þ¡¢ËÜÍè¤Î¥³¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÃÄ·ë¤·¤Æ¥Ç¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡§¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢º£²ó¤«¤é¡Ö¼ê»¥¤Î¥«ー¥É¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤ó¤ÇÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼ê»¥¤ò¼Î¤Æ¤ë¸ú²Ì¤Ê¤É¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤Î¥«ー¥É¤ò»³»¥¤ËÌá¤¹¤«¡×¡¢¡Ö¤É¤Î¥«ー¥É¤ò¥Ð¥Õ¤¹¤ë¤«¡×¤ò¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡ÖÊ´ºÕ¡×¤Ê¤É¤Î¿·¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¤È¤â¿¼¤¯¥·¥Ê¥¸ー¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
――³«È¯Ãæ¤Ë½Ð¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¥ê¥Ã¥¯¡§¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥ê¥½ー¥¹¤äÍ½»»¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¤É¤¦¼Â¸½¤¹¤ë¤«Ä´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡ÄºÇ½é¤Ë¥Áー¥àÆâ¤Ç¥Æ¥¹¥È¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤¿»þ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÆÍÇï»Ò¤â¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ËÁ´°÷¤¬¶Ã¤¡¢¿á¤Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤òÆÀ¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥³¥é¡§Ë×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥Òー¥íー¥Ñ¥ïー¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¡×¤È¤«¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó»Ë¾åÁ´¥«ー¥É¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤ò°ìÅÙ¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£·ë¶É¡¢º£¤Î·Á¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯¡¢¡Ö¥Ïー¥¹¥¹¥Èー¥ó¡×¤Î·Ê¿§¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
