¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û»³ÅÄÍü±û¤Ï1Ê¬15ÉÃ16¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¡¡
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè4Æü¡¡½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¡Ê2026Ç¯2·î9Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÞÎØ½é½Ð¾ì¤Î»³ÅÄÍü±û¡Ê28¡áÄ¾ÉÙ¾¦»ö¡Ë¤Ï1Ê¬15ÉÃ16¤Ç7°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡14ÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¡¢600¥á¡¼¥È¥ë¤Þ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÊÝ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥é¥¹¥È1¼þ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡8ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÅÄÀãÇµ¡Ê23¡á¼÷¹¡Ë¤Ï1Ê¬16ÉÃ11¤Ç16°Ì¤À¤Ã¤¿¡£