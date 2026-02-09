¡Ú¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¡Û¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ö°ìÈÖ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿4Ç¯´Ö¡Ä°ìÈÖ¤·¤¿¤¤³ê¤ê¤ò¡×¡¡Ï¢ÇÆ¤«¤±¤ëËå¡¦ÈþÈÁ¤Ø¥¨¡¼¥ë
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤¬Ãæ·Ñ¤·¤¿NHK¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡2Ï¢ÇÆ¤ò¤«¤±¤ëËå¤ÎÈþÈÁ¤¬ºÇ½ª15ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥ì¡¼¥¹¤Ë¤É¤ó¤Ê²òÀâ¤ò¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥ì¡¼¥¹¤ò³ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¹âÌÚÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¡È»ä¤Ï2ËÜ¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡É¤È¸À¤¦¤¯¤é¤¤¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¡¢¤¤¤¤É½¾ð¤Ç¡¢½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤ÎÁª¼ê¤â4Ç¯´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢Ì¿¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤Î°ì½Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ÎÉ¹¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ïÌÜ¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ò¤É¤ÎÁª¼ê¤âÌ´¸«¤Æ¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î4Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÁª¼ê¤¬¤É¤ó¤Ê³ê¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¹âÌÚÁª¼ê¤â¡¢¤³¤Î4Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶ì¤·¤ó¤ÇÍè¤¿¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÇÂ¿Ê¬°ìÈÖ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿4Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î1Ç¯¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÇº¤ßÂ³¤±¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¤Î¤³¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤µ¤¢¡¢¤É¤ó¤Ê³ê¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¹âÌÚÁª¼ê¤¬¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤·¤¿¤¤³ê¤ê¤ò¡¢¤³¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È²òÀâ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤Ï14Ç¯¥½¥Á¸ÞÎØ¤«¤é3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢18Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤ÇÃÄÂÎÄÉ¤¤È´¤¤È¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¸ÞÎØ¤ÎÆ±°ìÂç²ñ¤ÇÆüËÜ½÷»Ò½é¤Î2´§¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÀ¸¤Î¾ðÊó¤ò¸ò¤¨¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²òÀâ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£