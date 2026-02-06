¶å½£¡¦²Æì¤Î·Ù»¡¤¬¹çÆ±·±Îý¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿ÌÁÛÄê¡¡ÂçÊ¬
Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤ËÏ¢·È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶å½£¡¦²Æì8¸©¤Î·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¹çÆ±·±Îý¤¬9ÆüÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·±Îý¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸©Æâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÊ¬¤ò´Þ¤à8¸©¤Î·Ù»¡¤Î¤Û¤«¡¢¼«±ÒÂâ¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤ª¤è¤½600¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¤ÏÃÏ¿Ì¤ÇÅÚº½Êø¤ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Çµß½õ·±Îý¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅÚº½¤ËËä¤â¤ì¤¿3Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¤«¤éÍ×µß½õ¼Ô¤òµß½Ð¤¹¤ë·±Îý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ê¤ÉÀ¼³Ý¤±¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×
¼Ö¤¬ÅÚº½¤ËËä¤Þ¤ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÎºÒ³²¤Çµ¯¤³¤ê¤¨¤ë¾õ¶·¤¬ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢·Ù»¡´±¤¿¤Á¤Ï¿×Â®¤Êµß½õ¤Î¤¿¤á¤ÎÆ°¤¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¡ÖÂçµ¬ÌÏºÒ³²»þ¤Ë¤Ï°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¼é¤ì¤ë¤è¤¦ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£