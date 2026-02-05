¡Ö³Ø¹»¥È¥¤¥ì¤ÎÍÎ¼°²½¤ò¡×ÃËÀ¤¬2Ç¯Ï¢Â³1000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÏÌ¼¤ÎÀ¼¡Ö¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÂçÊ¬
¾®Ãæ³Ø¹»¤ËÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤¹¤ëÈñÍÑ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ÈÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤ÎÃËÀ¤¬»Ô¤Ë1000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1000Ëü±ß¤Î´óÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÔÆâ¤Ë½»¤à¶Ì°æ¹À°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦Ì¼¤«¤é³Ø¹»¤ÎÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤Î¿ô¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÀßÃÖÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È2025Ç¯¤â1000Ëü±ß¤ò´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ï¶Ì°æ¤µ¤ó¤«¤é¤Î2025Ç¯¤Î´óÉÕ¶â¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¾®Ãæ³Ø¹»¤¢¤ï¤»¤Æ19¹»¤Ë130´ð¤ÎÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤Î¥È¥¤¥ì¤Î¤¦¤ÁÍÎ¼°¥È¥¤¥ì¤ÎÎ¨¤Ï2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë62.8¡ó¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò5.5¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¶Ì°æ¹À°ì¤µ¤ó
¡Ö¡Ê»Ô¤¬¡ËÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊÀßÃÖÎ¨¡Ë80¡ó¤È¤¤¤¦¿ôÃÍ¤ò1Æü¤Ç¤âÁá¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×
2²óÌÜ¤Î´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤¿»Ô¤Ï¡Ö7Ç¯¸å¤Ë¤ÏÌÜÉ¸¤Î80¡ó¤òÃ£À®¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
