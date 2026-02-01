Æü·Ð225ÀèÊª¡§10Æü2»þ¡á940±ß¹â¡¢5Ëü7000±ß
¡¡10Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ940±ß¹â¤Î5Ëü7000±ß¤ÈµÞÆ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü6363.94±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï636.06±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü4601Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3827.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ35¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï43.93¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+940¡¡¡¡¡¡ 14601
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+865¡¡¡¡¡¡218755
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3827.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡ 18865
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34550¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+360¡¡¡¡¡¡¡¡1563
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 710¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡¡¡ 644
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3827.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ35¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï43.93¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+940¡¡¡¡¡¡ 14601
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 57000¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+865¡¡¡¡¡¡218755
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3827.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +35¡¡¡¡¡¡ 18865
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34550¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+360¡¡¡¡¡¡¡¡1563
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 710¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡¡¡ 644
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹