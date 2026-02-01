£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£±»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£µ£±¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥×¥é¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü
NY³ô¼°9Æü¡ÊNY»þ´Ö11:04¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:04¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡50166.70¡Ê+51.03¡¡+0.10%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23218.88¡Ê+187.67¡¡+0.81%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡56905¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§+845¡¡+1.49%¡Ë
²¤½£³ô¼°9ÆüGMT16:04
±ÑFT100¡¡ 10356.05¡Ê-13.70¡¡-0.13%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 24990.20¡Ê+268.74¡¡+1.09%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8303.95¡Ê+30.11¡¡+0.36%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.479¡Ê-0.019¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.208¡Ê+0.002¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.864¡Ê+0.013¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.335¡Ê+0.007¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.837¡Ê-0.005¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.534¡Ê+0.020¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.398¡Ê-0.003¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.866¡Ê+0.040¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.280¡Ê+0.058¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª3 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á64.16¡Ê+0.61¡¡+0.96%¡Ë
NY¶âÀèÊª4 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á5081.00¡Ê+101.20¡¡+2.03%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
69355.75¡Ê-1309.84¡¡-1.85%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1081Ëü1868±ß¡Ê-204191¡¡-1.85%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
