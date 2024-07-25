¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¡Û²ù¤·ÎÞ¤Î¤Á¾Ð´é¡¡º´Æ£½Ù¡Ö¥Ð¥È¥óÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¡×¡¡ÃÍÀé¶â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ÇÂç¥È¥ê´°¿ë
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡Âè3Æü¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÃÄÂÎ¡Ê2026Ç¯2·î8Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃÄÂÎ¤ÎºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÆ±ÅÀ¤Ê¤¬¤é¾å°Ì¼ïÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾å²ó¤ê¡¢¼ó°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ª¼ïÌÜ¤ÎÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç½é½Ð¾ì¤Îº´Æ£½Ù¡Ê22¡á¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦ÌÀÂç¡Ë¤¬194¡¦86ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢²¦¼Ô¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡Ê21¡Ë¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«¤ËµÚ¤Ð¤ºµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ª³êÁö¼Ô¤È¤·¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤¹¤ëºÇ¹â¤Î±éµ»¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÀï¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¤Î¥¥¹¡õ¥¯¥é¥¤¤Ë¡¢Èþ¤·¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£´é¤òÊ¤¤Ã¤Æ¹æµã¤·¤¿º´Æ£¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¤Í¤®¤é¤¤¤ÎÎØ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤éºÇÂç¤Î·É°Õ¤ò¹þ¤á¤¿Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡×¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢º´Æ£¤ÏÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¥Ð¥È¥ó¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥Ð¥È¥ó¤òºÇ¸å¤ËÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÆÏ¤±¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£²ù¤·¤µ¤Ï»Ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÉ½¾´Âæ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¾Ð´é¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÄÂÎ¤ÎÂç¥È¥ê¤ò¾þ¤ë¹¥±é¤À¤Ã¤¿¡£ËÁÆ¬¤ÎÂçµ»4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢ÌÂ¤¤¤Ï¾Ã¤¨¤¿¡£Ä¾Á°¤Î²¦¼Ô¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÎÆÀÅÀ¤Ï¡ÖÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Ä¾Á°¤Î6Ê¬´ÖÎý½¬¤ÇÄ·¤ó¤À4²óÅ¾¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ò¶¯¹Ô¤·¤ÆÁÈ¤ß¹þ¤à¹Í¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Í¶ÏÇ¤ò¿¶¤êÊ§¤Ã¤¿¡£4¡½3²óÅ¾¤ÎÏ¢Â³¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤Ê¤ÉÁ´¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¹â¤¤²ÃÅÀ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÍºÂç¤Ê¡Ö²Ð¤ÎÄ»¡×¤ò´°¿ë¡£Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÀ¼±ç¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤ë¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»Â³¤±¤¿¡£¤·¤Ó¤ì¤ëÆüÊÆ·èÀï¤Ç¡¢²¦¼Ô¤ÎÇØÃæ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì´ÉñÂæ¤Ø¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï4Ç¯Á°¤Î22Ç¯2·î10Æü¤À¤Ã¤¿¡£º¸¸ª¼ê½Ñ¤¬Ç÷¤ëº´Æ£¤ÏÉÂ¾²¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¡£²èÌÌ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏËÌµþ¸ÞÎØÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¡£Á´¿ÈËã¿ì¤¬¸ú¤¤¤Æ°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤ë¤È¡¢Æ±Ç¯Âå¤ÎÌÁÍ§¡¦¸°»³¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤«¤é¤ÎÉü³è¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤éÄ·¤Ù¤Ê¤¤Æü¡¹¤ÏÈ¾Ç¯Â³¤¤¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤¢¤Þ¤êÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÉÔ°Â¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¡£Æó¿Í»°µÓ¤ÇÊâ¤àÆü²¼¶©ÎÏ¥³¡¼¥Á¤ÏÁ´¹ñ¤Î¥ê¥ó¥¯¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¡¢Ã±Ä´¤ÊÆü¡¹¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤Î²¹¤«¤µ¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤¿¡×¡£»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤áÉÔÊ¿ÉÔËþ¤Ï°ìÀÚ¡¢¸ý¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦°ì°÷¤È¤·¤ÆÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤·¡¢Â÷¤µ¤ì¡¢»É·ã¤·¹ç¤Ã¤¿3Æü´Ö¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÃÄÂÎ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤Ï¡¢¶¯¤¤·ëÂ«¤Î¾Ú¤À¡£¡Ö¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ÏºÇÂç¸Â¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò¸Ä¿ÍÀï¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£³Î¤«¤Ê¼«¿®¤ò¶»¤Ë¡¢2¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤Ë¤¤¤¯¡£
¡¡¢ãÆ´¤ì¤Ï±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¢ä
¡¡¡ùÀ¸¤Þ¤ì¡¡2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë2·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£Éã¤ÎÅ¾¶Ð¤Çºë¶Ì¸©¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¡¢ºë¶Ì±ÉÃæ¡¢Æ±¹â¤òÂ´¶È¡£ÌÀÂçºß³ØÃæ¡£
¡¡
¡¡¡ù¶¥µ»Îò¡¡5ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯ÀçÂæ¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤ë¡£11Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒÄ¾¸å¤Ïºë¶Ì¤ÇÀõÌî·É»Ò¡¢Æü²¼¶©ÎÏ¤ÎÎ¾¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢Éã¤ÎÅ¾¶Ð¤â¤¢¤êÃæ³Ø2Ç¯¤«¤éºë¶Ì¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËµòÅÀÊÑ¹¹¡£°Ê¹ß¤ÏÆü²¼¥³¡¼¥Á¤ÈÆó¿Í»°µÓ¡£
¡¡¡ù¼ÂÀÓ¡¡13Ç¯¤«¤éÁ´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢4Ï¢ÇÆ¡£19Ç¯¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¡£½é½Ð¾ì¤Î25Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï6°Ì¡£24¡¢25Ç¯¤ÈGP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÏ¢Â³Æ¼¥á¥À¥ë¡£25Ç¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç½éÉ½¾´Âæ¤Î½àÍ¥¾¡¡£
¡¡¡ùÆÀ°Õµ»¡¡Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é4²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤ò½ü¤ºÇ¹âÆñÅÙ¤ÎÂçµ»4²óÅ¾¥ë¥Ã¥Ä¤¬Éð´ï¡£Îý½¬¤Ç¤Ï¿ô²ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÇÃåÉ¹¡£19Ç¯11·î¤ÎÃÏÊýÂç²ñ¤Ç±©À¸·ë¸¹¤µ¤ó¤Ë¼¡¤¤¤ÇÆüËÜ¿Í2¿ÍÌÜ¤ÎÀ®¸ù¡£
¡¡¡ùÆ´¤ì¡¡Æ±¤¸¥¢¥¤¥¹¥ê¥ó¥¯ÀçÂæ¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¸ÞÎØ2Ï¢ÇÆ¤Î±©À¸¤µ¤ó¤¬Æ´¤ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¤Ïº£¤â¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥«¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤±¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¡£»î¹çÁ°¤Ë±©À¸¤µ¤ó¤Î±éµ»Æ°²è¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡£