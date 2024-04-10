Â¼¾å½¡Î´¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç½éÎý½¬¡¡¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤ËÄËº¨¤Î¸í¿¢¤â¡ÖI¡Çm¡¡good¡ª¡×
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬8Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç½éÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»±²¼2A¤ÎÀ¾ÅÄÎ¦ÉâÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤òÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä»°ÎÝ¥Î¥Ã¥¯¡¢3¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿50Ê¬´Ö¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ê¤É¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê´À¤òÎ®¤·¤¿¡£»þº¹¥Ü¥±¤Ë¤âÉé¤±¤º¡ÖI¡Çm¡¡good¡ª¡×¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î¥¢¥ê¥¾¥ÊÅþÃå¤«¤é¤Þ¤ÀÈ¾Æü¤Û¤É¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸áÁ°8»þ²á¤®¤Ë¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤ËÅþÃå¤·¤¿Â¼¾å¡£»ÜÀß¸«³Ø¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤é¤Ø¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤ÈÈ¾¥º¥Ü¥ó»Ñ¤ÇÀ¾ÅÄ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢»°ÎÝ¥Î¥Ã¥¯¤Ç¤Ï·Ú²÷¤ËÆ°¤¤¤¿¡£
¡¡¥Î¥Ã¥«¡¼¤«¤é»þº¹¥Ü¥±¤ò¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖI¡Çm¡¡good¡ª¡×¡ÖLast¡¡please¡ª¡×¤Ê¤É±Ñ¸ì¤Ç±þ¤¸¡¢¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤¬29ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿Ãæ¡¢¥Î¥Ã¥¯¸å¤Ï3¼ïÎà¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¼Æâ¥±¡¼¥¸¤Ø¡£ÃÖ¤¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¡¢¥È¥¹ÂÇ·â¡¢¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤È50Ê¬´Ö¤ß¤Ã¤Á¤ê¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡3¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤«¤é¥°¥ê¥Ã¥×¾å¤Þ¤ÇÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÐ¤ÎÆÃÀ½¥Ð¥Ã¥È¡£À¾ÅÄ¤¬¹â¹»»þÂå¤«¤é»ÈÍÑ¤¹¤ëtsuzuki¡¡BASE¼Ò¤Î¡Öglowing¡×À½¤Ç¡¢Æ±¼ÒSNS¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÌÌ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤¬ÊÖ¤é¤Ê¤¤´¶³Ð¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤â24Ç¯³«ËëÄ¾¸å¤ËÂÇ·âÌÌ¤¬Ê¿¤é¤Ê¥¯¥ê¥±¥Ã¥ÈÍÑ¥Ð¥Ã¥È¤òÎý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤·¡ÖÌÌ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤¯¡Ê°Õ¼±¡Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¸í¿¢¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤Î¥Í¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖMUNETAKI¡¡MURAKAMI¡×¡£ËÜÍè¤Ï¡ÖMUNETAKA¡×¤À¤¬¥¹¥Ú¥ë¥ß¥¹¤¬È¯³Ð¤·¡¢¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£WBC½Ð¾ìÁÈÌî¼ê¤Î½¸¹ç´ü¸Â¤Î12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¤è¤ê4ÆüÁá¤¤»ÏÆ°¡£Â¼¾å¤Î¡ÈGood¡É¤Ê°ìÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¡ÊÌø¸¶¡¡Ä¾Ç·¡Ë