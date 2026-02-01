¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢Á´½¾¶È°÷¤ÎºÇÂç£±£°¡óºï¸º¤Ø¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ
¡ÊNY»þ´Ö11:01¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:01¡Ë
¥Ö¥í¥Ã¥¯¡ãXYZ¡ä¡¡56.77¡Ê+0.80¡¡+1.43%¡Ë
¡¡µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥Éー¥·ー»áÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Êµì¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¡ãXYZ¡ä¤¬¡¢Ç¯¼¡É¾²Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿ôÉ´¿Í¤Î½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·ºï¸º¤Î²ÄÇ½À¤òÄÌÃÎ¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÂçµ¬ÌÏ¤Ê·Ð±Ä²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ºï¸ºµ¬ÌÏ¤ÏÁ´½¾¶È°÷¤ÎºÇÂç£±£°¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºòÇ¯£±£±·î²¼½Ü»þÅÀ¤ÇÆ±¼Ò´´Éô¤Ï¡¢½¾¶È°÷¿ô¤¬£±Ëü£±£°£°£°¿Í¼å¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤ÏÊó¹ðÂÎÀ©¤ÎºÆÊÔ¤ä¶ÈÌ³¸úÎ¨²½·×²è¤ÎºöÄê¤ò¹Ô¤Ã¤¿£²£´Ç¯°Ê¹ß¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¿Í°÷ÇÛÃÖ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í´ÖÁ÷¶â¥¢¥×¥ê¡Ö¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡×¤È²ÃÌÁÅ¹¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¡×¤ÎÅý¹ç¤òÌÜ»Ø¤¹°ìÊý¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°»ö¶È¡Ö¥×¥í¥È¡×¤ä¡¢£Á£É¥Äー¥ë¡Ö¥°ー¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿·µ¬»ö¶È¤Î°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï£²£¶Æü¤Î°ú¤±¸å¤Ë·è»»È¯É½¤òÍ½Äê¡£³ô²Á¤Ï¾å¾º¡£
¡Ú´ë¶È³µÍ×¡Û
¡¡ÊÆ¹ñ¡¦¥«¥Ê¥À¡¦ÆüËÜ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÃÏ°è¤Î¥µー¥Ó¥¹¡¦¿©ÉÊ´ØÏ¢¡¦¾®Çä¤ä¤½¤ÎÂ¾¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Å¹ÊÞ±¿±Ä¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢Í½Ìó´ÉÍý¤ä¡¢°û¿©Å¹¤Î¥á¥Ë¥åー´ÉÍý¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÃíÊ¸¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆü¾ï¶ÈÌ³¤ËÌòÎ©¤Äµ¡Ç½¤È·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
