ÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¡¡£±£´Æü¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£°¡×ÊüÁ÷¡¡£²£³Ç¯£¹·î°ÊÍè¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡ÖÊüÁ÷»ö¸Î¡¢µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×
¡¡£²¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¡×¤¬¡¢£±£´Æü¤Ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£°¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¿¼Ìë£³»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡½µÂØ¤ï¤ê¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÅÚÍË¤Î¡Ö£Á£Î£Î£°¡×¡£ÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¹·îÆü°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡Ö£²ÅÙÌÜ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£°¡¢¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢Æ¬¥®¥ó¥®¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿²¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ò¤Ç¤¿»þ¤ÎÄ«Æü¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢ÊüÁ÷»ö¸Î¡¢µ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥º¤Ï¡Ö¿¼Ìë£³»þ¤Î¡ØÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢°¤¤Í½´¶¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¡£¡ØÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¥º¡Ù¤È¤¤¤¦¤«ÎëÌÚ¼Âµ®»Ò¡£¿Ê¹Ô¡¢¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥¿¥¤¥à¥¡¼¥Ñ¡¼¡¢ÌòÌÜ¤¬Â¿¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÌÌÇò¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäË¾¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¡Ê¿¼Ìë¡Ë¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡×¤ÈÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸µÉ×ÉØ¤Ê¤¬¤é¥Ð¥ó¥É¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëµ©Í¡Ê¤±¤¦¡Ë¤ÊÂ¸ºß¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ª¥ó¥¨¥¢¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£