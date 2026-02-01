¡Úº£Æü¤Î¸¥Î©¡Û2026Ç¯2·î10Æü(²Ð)¡Ö·ÜÆé¡×
¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö·ÜÆé¡× ¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥«¥Ö¤ª¤í¤·ÏÂ¤¨¡× ¡Ö¥¤¥Á¥´¤È´Å¼ò¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï·Ü¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Æé¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÉûºÚ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿©¸å¤ÏÍñ¤È¤¸¤´ÈÓ¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¡º¡£
¡ÚÆé¡Û·ÜÆé
·Ü¤â¤âÆù¤È·Ü¤Ä¤ß¤ìÆþ¤ê¤Î¤ªÆé¡£¡º¤ÏÇ»¸ü¤Ê·Ü¤À¤·¤Çºî¤ëÍñ¤È¤¸¤´ÈÓ¡ª
Ä´Íý»þ´Ö¡§3»þ´Ö30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§805Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
±ö 2g
¡ã·Ü¤Ä¤ß¤ì¡ä
·Ü¤Ò¤Æù (¤â¤â)150g
ÍÏ¤Íñ 1/2¸ÄÊ¬
±ö 1g
¥·¥ç¥¦¥¬½Á 1ÊÒÊ¬
ÊÒ·ªÊ´ ¾®¤µ¤¸2
¸¨¤´¤·Æ¦Éå 1/2~2/3Ãú
ÇòºÚ 1/4³ô Çò¥Í¥® 1ËÜ ¥·¥¤¥¿¥± (À¸)4¸Ä
¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä
¼ò Âç¤µ¤¸2
º«ÉÛ 5g
¿å 800ml
±ö ¾¯¡¹
¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ ¡ã¤·¤ç¤¦¤æ¹í¥À¥ì¡ä
´Å¼ò (Ìµ±ö:Î³¥¿¥¤¥×)Âç¤µ¤¸3
¤·¤ç¤¦¤æ Âç¤µ¤¸3
¥·¥ç¥¦¥¬½Á 1ÊÒÊ¬
¡ãÍñ¤È¤¸¤´ÈÓ¡ä
¤´ÈÓ ÃãÏÒ1~2ÇÕÊ¬
±ö ¾¯¡¹
ÍÏ¤Íñ 1~2¸ÄÊ¬
¥Í¥® (¹ï¤ß)Âç¤µ¤¸2
¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã·Ü¤Ä¤ß¤ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÎý¤êº®¤¼¤Æ¤ª¤¯¡£¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£ÇòºÚ¤Ï¿Ä¤ÈÍÕ¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
Çò¥Í¥®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥·¥¤¥¿¥±¤Ï¼´¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡£¡ã¤·¤ç¤¦¤æ¹í¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£
2. ¡ã·Ü¤Ä¤ß¤ì¡ä¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤Ë¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¡¢(1)¤ËÀÅ¤«¤ËÆþ¤ì¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ë¡£
3. ÇòºÚ¤ÎÍÕ¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤ÆÅÚÆé¤Ë³¸¤ò¤·¡¢15Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4. ¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ë¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òÆþ¤ì¤Æ²¹¤á¤ë¡£¾®È¤Ë¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñ¤ò¼è¤êÊ¬¤±¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¡ã¤·¤ç¤¦¤æ¹í¥À¥ì¡ä¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
5. ¡º¤Ë¤´ÈÓ¤òÆþ¤ì¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ³¸¤ò¤·¡¢2Ê¬¼Ñ¤ë¡£±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ÆÍÏ¤Íñ¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¡¢ºÆ¤Ó³¸¤ò¤·¡¢È¾½Ï¤Ë²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£
¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¥æ¥º¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥«¥Ö¤ª¤í¤·ÏÂ¤¨
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥«¥Ö¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¡£¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î¤ª¤í¤·ÏÂ¤¨¤Ç¤¹¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§84Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
¥«¥Ö 1¸Ä
¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ Å¬ÎÌ
2. ¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï¼ï¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Â¤ò¤¯¤êÈ´¤¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æ(1)¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ÇÏÂ¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥¤¥Á¥´¤È´Å¼ò¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
´Å¼ò¤Çºî¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¡£
Ä´Íý»þ´Ö¡§45Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§115Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬
´Å¼ò (Ìµ±ö:Î³¥¿¥¤¥×)250ml
¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ 2Ëç
2. ¥Õ¥©¡¼¥¯Åù¤Çº®¤¼¤Æ¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤·¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ¤ò¾þ¤ë¡£
