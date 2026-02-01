¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö·ÜÆé¡× ¡Ö¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥«¥Ö¤ª¤í¤·ÏÂ¤¨¡× ¡Ö¥¤¥Á¥´¤È´Å¼ò¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£
¥á¥¤¥ó¤Ï·Ü¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Æé¡£¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿ÉûºÚ¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¿©¸å¤ÏÍñ¤È¤¸¤´ÈÓ¤È¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ç¡º¡£

¡ÚÆé¡Û·ÜÆé
·Ü¤â¤âÆù¤È·Ü¤Ä¤ß¤ìÆþ¤ê¤Î¤ªÆé¡£¡º¤ÏÇ»¸ü¤Ê·Ü¤À¤·¤Çºî¤ëÍñ¤È¤¸¤´ÈÓ¡ª

Ä´Íý»þ´Ö¡§3»þ´Ö30Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§805Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

·Ü¤â¤âÆù  1Ëç
  ±ö  2g
¡ã·Ü¤Ä¤ß¤ì¡ä
  ·Ü¤Ò¤­Æù  (¤â¤â)150g
  ÍÏ¤­Íñ  1/2¸ÄÊ¬
  ±ö  1g
  ¥·¥ç¥¦¥¬½Á  1ÊÒÊ¬
  ÊÒ·ªÊ´  ¾®¤µ¤¸2
¸¨¤´¤·Æ¦Éå  1/2~2/3Ãú
ÇòºÚ  1/4³ô Çò¥Í¥®  1ËÜ ¥·¥¤¥¿¥±  (À¸)4¸Ä
¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä
  ¼ò  Âç¤µ¤¸2
  º«ÉÛ  5g
  ¿å  800ml
  ±ö  ¾¯¡¹
¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ  Å¬ÎÌ ¡ã¤·¤ç¤¦¤æ¹í¥À¥ì¡ä
  ´Å¼ò  (Ìµ±ö:Î³¥¿¥¤¥×)Âç¤µ¤¸3
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸3
  ¥·¥ç¥¦¥¬½Á  1ÊÒÊ¬
¡ãÍñ¤È¤¸¤´ÈÓ¡ä
  ¤´ÈÓ  ÃãÏÒ1~2ÇÕÊ¬
  ±ö  ¾¯¡¹
  ÍÏ¤­Íñ  1~2¸ÄÊ¬
  ¥Í¥®  (¹ï¤ß)Âç¤µ¤¸2

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

·Ü¤â¤âÆù¤ÏÍ¾Ê¬¤Ê»é¤ÈÂÀ¤¤¶Ú¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æ±ö¤ò¿¶¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç3»þ´Ö°Ê¾åÃÖ¤¯¡£¥¶¥ë¤Ë¤Î¤»¤ÆÇ®Åò¤ò¤Þ¤ï¤·¤«¤±¡¢»é¤òÈ´¤¯¡£

¥Ü¥¦¥ë¤Ç¡ã·Ü¤Ä¤ß¤ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÎý¤êº®¤¼¤Æ¤ª¤¯¡£¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£ÇòºÚ¤Ï¿Ä¤ÈÍÕ¤ËÊ¬¤±¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥¶¥¯ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

Çò¥Í¥®¤Ï¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥·¥¤¥¿¥±¤Ï¼´¤òÀÚ¤ê¼è¤ë¡£¡ã¤·¤ç¤¦¤æ¹í¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ÅÚÆé¤Ë¡ã¹ç¤ï¤»¤À¤·¡ä¤ÎºàÎÁ¡¢·Ü¤â¤âÆù¡¢ÇòºÚ¤Î¿Ä¡¢Çò¥Í¥®¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ê¡¢º«ÉÛ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£

2. ¡ã·Ü¤Ä¤ß¤ì¡ä¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤Ë¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤á¡¢(1)¤ËÀÅ¤«¤ËÆþ¤ì¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ë¡£

3. ÇòºÚ¤ÎÍÕ¡¢¥·¥¤¥¿¥±¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é¼å²Ð¤Ë¤·¤ÆÅÚÆé¤Ë³¸¤ò¤·¡¢15Ê¬¼Ñ¤ë¡£

4. ¿©¤Ù¤ëÄ¾Á°¤Ë¸¨¤´¤·Æ¦Éå¤òÆþ¤ì¤Æ²¹¤á¤ë¡£¾®È­¤Ë¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñ¤ò¼è¤êÊ¬¤±¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¡ã¤·¤ç¤¦¤æ¹í¥À¥ì¡ä¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£

5. ¡º¤Ë¤´ÈÓ¤òÆþ¤ì¡¢¼Ñ¤¿¤Ã¤¿¤é²Ð¤ò¼å¤á¤Æ³¸¤ò¤·¡¢2Ê¬¼Ñ¤ë¡£±ö¤ÇÌ£¤òÄ´¤¨¤ÆÍÏ¤­Íñ¤ò¤Þ¤ï¤·Æþ¤ì¡¢ºÆ¤Ó³¸¤ò¤·¡¢È¾½Ï¤Ë²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£

¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¥æ¥º¥³¥·¥ç¥¦¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª

¡ÚÉûºÚ¡Û¥¢¥Ü¥«¥É¤Î¥«¥Ö¤ª¤í¤·ÏÂ¤¨
¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¥«¥Ö¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¡£¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤Î¤ª¤í¤·ÏÂ¤¨¤Ç¤¹¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§84Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥¢¥Ü¥«¥É  1/2~1¸Ä
¥«¥Ö  1¸Ä
¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ  Å¬ÎÌ

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥«¥Ö¤ÏÈé¤ò¤à¤¤¤Æ¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡¢¿åµ¤¤ò·Ú¤¯¤­¤Ã¤Æ¥Ü¥¦¥ë¤Ë°Ü¤·¡¢¥Ý¥ó¿Ý¤·¤ç¤¦¤æ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£

2. ¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï¼ï¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Â¤ò¤¯¤êÈ´¤­¡¢¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀÚ¤Ã¤Æ(1)¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ÇÏÂ¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥¤¥Á¥´¤È´Å¼ò¤Î¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È
´Å¼ò¤Çºî¤ë¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¡£

Ä´Íý»þ´Ö¡§45Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§115Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¦¥½¥à¥ê¥¨¡¡ÊÝÅÄ Èþ¹¬

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥¤¥Á¥´  4~6Î³
´Å¼ò  (Ìµ±ö:Î³¥¿¥¤¥×)250ml
¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ  2Ëç

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥¤¥Á¥´¤Ï¥Ø¥¿¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¸¥Ã¥Ñ¡¼ÉÕ¤­¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¼ê¤Ç¤â¤ßÄÙ¤¹¡£´Å¼ò¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢Ê¿¤é¤Ë¤·¤ÆÎäÅà¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤«¤¿¤á¤ë¡£

2. ¥Õ¥©¡¼¥¯Åù¤Çº®¤¼¤Æ¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¾õ¤Ë¤·¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤Æ¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ¤ò¾þ¤ë¡£

