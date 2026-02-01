¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥ì¥¤¥é ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ / ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê ¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á vs ¥ï¥ó ¥·¥ó¥æー / ¥¸¥§¥ó ¥µ¥¤¥µ¥¤
¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü～2026Ç¯2·î14Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥ì¥¤¥é ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ / ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê ¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á] 2 - 0 [¥ï¥ó ¥·¥ó¥æー / ¥¸¥§¥ó ¥µ¥¤¥µ¥¤]
¡¡¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥ì¥¤¥é ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ / ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê ¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤È¥ï¥ó ¥·¥ó¥æー / ¥¸¥§¥ó ¥µ¥¤¥µ¥¤¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥ì¥¤¥é ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ / ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê ¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤¬7-5¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥ì¥¤¥é ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ / ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê ¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤¬7-6¤ÇÀ©¤·¡¢¥ì¥¤¥é ¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ / ¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ê ¥à¥é¥Ç¥Î¥Ó¥Ã¥Á¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-10 00:52:07 ¹¹¿·