¡Ú¸ÞÎØ¡Û¥â¡¼¥°¥ë¡¦ÌøËÜÍýÇµ¡Ö¹¶¤á¤ë³ê¤ê¤ò¡×È±¤Ï¡ÖÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤¿¤À°ì¿Í¤Î¶â¥á¥À¥ë¥«¥é¡¼
¢¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¡¢¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥â¡¼¥°¥ë¡Ê£¹Æü¡¦¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¨¥¢¥ê¥¢¥ë¡¦¥â¡¼¥°¥ë¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥â¡¼¥°¥ë½÷»Ò¤Ç½é½Ð¾ì¤ÎÌøËÜÍýÇµ¡Ê°¦ÃÎ¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ë¤¬£±£°Æü¤ÎÍ½Áª£±²óÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ²ñ¾ì¤Ç¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£ºòµ¨£×ÇÕ¥é¥ó¥¥ó¥°ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×£µ°Ì¤Î¥¨¡¼¥¹³Ê¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤ÏËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£Áª¼êÂ¼¤â¤½¤¦¡£ÁÇÅ¨¤Ê¾ì½ê²á¤®¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥³¡¼¥¹¤â¡Ë¤¤ì¤¤¤Ç³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¹¶¤á¤ë³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Á°²ó£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÏÂåÉ½Áª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢½Ð¾ì¤Ë°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤À¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤ò¶â¥á¥À¥ë¤ÈÆ±¤¸¶â¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¡£¥¥ã¥Ã¥×¤«¤é¥Á¥é¥Ã¤È¶âÈ±¤ò¤Î¤¾¤«¤»¡¢¡Ö¶â¥á¥À¥ë¤Î°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¶âÈ±¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Ì´ÉñÂæ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤¬¤¢¤ê¡¢±¦º¿¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¡£¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¡Öº£µ¨¥À¥á¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ÎËÌÊÆ±óÀ¬¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿¡£Éé½ý»þ¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Î¶õÃæµ»¸å¤Î¥³¥Ö¤ò³ê¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤Þ¤À¾¯¤·¶²ÉÝ¿´¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¾Á°¤ÎËÌ³¤Æ»¹ç½É¤ÇËÜ¿ô¤ò³ê¤ê¹þ¤ß¡¢¹îÉþ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿·¼ïÌÜ¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥°¥ë¤È¤Î£²¼ïÌÜ¥á¥À¥ë¤Ø¡Ö¿ÍÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤¢¤ë¤«¡¢¤Ê¤¤¤«¤Î·Ð¸³¡£¹¶¤á¤ë³ê¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÌøËÜ¡£Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤Ï£¹£¸Ç¯Ä¹ÌîÂç²ñ¤Ç¶â¡¢£°£²Ç¯¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼Âç²ñ¤ÇÆ¼¤ÎÎ¤Ã«Â¿±Ñ°ÊÍè¤Î¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¡£