¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ´ØÅìÃÏ¶èÁª¡ÛÃæÌî¼¡Ïº¡¡°ì·â·è¤á¤¿£Ä£ÒÀï¤ÈÆ±¤¸½àÍ¥£´¹æÄú¡Ö£Ä£Ò¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖÂè£·£±²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï£¹Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÌî¼¡Ïº¡Ê£´£´¡áÅìµþ¡Ë¤Ï£µ¡¢£³¹æÄú¤Î£´ÆüÌÜ£²Áö¤ò£´¡¢£²¤È¤Þ¤È¤á¡¢Í½Áª¤ò£±£²°Ì¤ÇÄÌ²á¡£½àÍ¥£±£²£Ò¤Î£´¹æÄú¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£Â¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´ÂÎÅª¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¤Æ¤Ê¤¤¡£¿·¥Ú¥é¤ò¼ÑµÍ¤á¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¾åÀÑ¤ß¤òµá¤á¤ë¡£¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¥É¥ê¡¼¥à¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¡¢½àÍ¥¤Ï·è¤á¤¿¤¤¡×¤È¡¢£´¥«¥É°ì·â¤ÇÀ©¤·¤¿£²ÆüÌÜ¥É¥ê¡¼¥àÀï¤ÎºÆ¸½¤òÁÀ¤¦¡£