¡ÚÂ¿ËàÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Ç£É´ØÅìÃÏ¶èÁª¡Ûº´Æ£Íã¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï°¦ºÊ¡¦ÅÚ²°Æî¤È¤ÎÆ±Æü£Ö¡Ö¤ª¸ß¤¤À®ÀÓ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Â¿ËàÀî¤Î¡ÖÂè£·£±²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï£¹Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê¤à¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£Íã¡Ê£³£·¡áºë¶Ì¡Ë¤ÏÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¤Ç·Þ¤¨¤¿£´ÆüÌÜ£¸£Ò¤Ï£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éÅ¸³«¤Ê¤¯£µÃå¡££³°Ì¤Ç¤ÎÍ½ÁªÄÌ²á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÁ´Á³¡¢µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££±¹æÄú¤Ê¤é½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¡×¤ÈÎÃ¤·¤¤É½¾ð¤À¡£
¡ÖÂ¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¼è¤ì¤Æ¾å°Ì¤Ç¤¹¡££´ÆüÌÜ¤Ïµ¤²¹¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¥º¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ú¥é¤È³°¼þ¤ê¤ÎÄ´À°¤Ç¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½®Â¤Ï´°Ä´°è¡£½àÍ¥¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÄÌ»»£±£°£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿£³ÆüÌÜ¤ÏÏ¢¾¡¡£¶öÁ³¤Ë¤â°¦ºÊ¡¦ÅÚ²°Æî¤â»ùÅç¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÏ¢¾¡¤òÃ£À®¤·¡¢£´ÆüÌÜ¤â¹¥Áö¤·¤Æ£¹°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë½àÍ¥¤òÆÍÇË¤¹¤ì¤ÐºÇ½ªÆü¤ÏÉ×ÉØ¥À¥Ö¥ëÍ¥¾¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤À®ÀÓ¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÀè¤ËÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Ä¾¸å¤Ë»ùÅç½àÍ¥£±£°£Ò¤òÁö¤ë°¦ºÊ¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡£