¡Ú¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò¡ÛÈÓÄÍÍ´»ÊHC¡ÖÆÍÇË¸ý¤¬¸«¤¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¶ì¤·¤¤Å¸³«¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÀËÇÔ ¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò Í½Áª¥ê¡¼¥°¥°¥ë¡¼¥×B ÆüËÜ 2-3 ¥¤¥¿¥ê¥¢¡ÊÂç²ñ4ÆüÌÜ/¸½ÃÏ9Æü¡Ë
¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡È¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡É¤ÎÈÓÄÍÍ´»Ê¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á(HC)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÔÀï¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂè1¥Ô¥ê¥ª¥É°Ê¹ß2ÅÀÀè¹Ô¤µ¤ì¤Æ¶ì¤·¤¤»î¹çÅ¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¿¼¤¯¥Û¥Ã¥±¡¼¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Û¥Ã¥±¡¼¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¿ô¤ò¾å²ó¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÈÓÄÍHC¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤ÎÆÍÇË¸ý¸«¤¤½Ð¤»¤º¡¢¾¯¤·¥é¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤¤Áª¼ê¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¾å¤Ç»î¹Ôºø¸í¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ³«ºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¹ñ¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏÍ½Áª¥ê¡¼¥°ÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤¬»Ä¤ë¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ½ª¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç»î¹ç¤Î»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¿ºÆ³«¤Î»þ¤Ë¼ºÅÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¡¢¥Ô¥ê¥ª¥É´Ö¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¼ºÅÀ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿¾ÊÅÀ¤ò½Ò¤Ù¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Þ¤·¤¿¡£