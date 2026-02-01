¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥¸¥§¥ó ¥Á¥ó¥¦¥§¥ó vs ¥½¥Õ¥£¥¢ ¥±¥Ë¥ó
¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü～2026Ç¯2·î15Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥¸¥§¥ó ¥Á¥ó¥¦¥§¥ó] 2 - 1 [¥½¥Õ¥£¥¢ ¥±¥Ë¥ó]
¡¡¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥¸¥§¥ó ¥Á¥ó¥¦¥§¥ó¤È¥½¥Õ¥£¥¢ ¥±¥Ë¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥½¥Õ¥£¥¢ ¥±¥Ë¥ó¤¬6-4¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥¸¥§¥ó ¥Á¥ó¥¦¥§¥ó¤¬6-1¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤â¥¸¥§¥ó ¥Á¥ó¥¦¥§¥ó¤¬6-2¤ÇÀ©¤·¡¢¥¸¥§¥ó ¥Á¥ó¥¦¥§¥ó¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-10 00:12:07 ¹¹¿·