¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥Þ¥ê¥¢ ¥µ¥Ã¥«¥ê vs ¥¸¥§¥¤¥Í¥× ¥½¥ó¥á¥º
¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü～2026Ç¯2·î15Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Þ¥ê¥¢ ¥µ¥Ã¥«¥ê] 2 - 0 [¥¸¥§¥¤¥Í¥× ¥½¥ó¥á¥º]
¡¡¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Þ¥ê¥¢ ¥µ¥Ã¥«¥ê¤È¥¸¥§¥¤¥Í¥× ¥½¥ó¥á¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥Þ¥ê¥¢ ¥µ¥Ã¥«¥ê¤¬6-1¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥Þ¥ê¥¢ ¥µ¥Ã¥«¥ê¤¬6-3¤ÇÀ©¤·¡¢¥Þ¥ê¥¢ ¥µ¥Ã¥«¥ê¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-10 00:32:05 ¹¹¿·