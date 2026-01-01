ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡¡¥¢¥Ã¥×¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ª¤ó¤Ê¤¸ÌÜ¤·¤È¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×
¡¡Âîµå½÷»Ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬£¹Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤Î¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤òÍ¥¤·¤¯¼ê¤Î¾å¤Ë¾è¤»¡¢¼«¿È¤Î´é¤â¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö£·ÂåÌÜ¡¢ÁáÅÄ¤Á¤å¡¼ÂÀ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¾Ð¡¡£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤¿»þ¤ÎÆ°²è¤¢¤²¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¡×¤Èµ½Ò¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡Ö²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¡¢¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¤ª¤ó¤Ê¤¸ÌÜ¤·¤È¤ë¡×¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥å¶¯¶¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£