¡¡£Ô£Â£Ó¡Ö£î£å£÷£ó£²£³¡×¤¬£¹Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¡££¸Æü¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¡ÖÁªµó¤ÎÆü£²£°£²£¶¡×¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¤È¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÇòÇ®¤·¤¿ÂÐÃÌ¤ò¾ÜºÙ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¡Ø£²Ç¯´Ö¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂÀÅÄ¤¬¡Ö¹«¤Î±½¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤¬Çã¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤â¸½ºß¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÌó¤Ë½ñ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸øÌó¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÇÁªµó¤òÀï¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸õÊä¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¿®¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤¬¡Ö¤â¤·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤É¤¦ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î´é¤Ä¤¤Ï°ìÊÑ¡£¡Ö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡©¡ª¤¤¤ä¡¢¤À¤Ã¤Æ¡¢¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤È¤«°Å¤¤ÏÃ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ô¥·¥Ã¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÀÅÄ¤¬¡Ö°Å¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤Ç¤¹¡£À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Î¼è¤êÊý¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¡¢³Ð¸ç¤¬¤ª¤¢¤ê¤Ê¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤òÂ³¤±¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¸·¤·¤¤É½¾ð¤È¸ýÄ´¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«°ÕÃÏ°¤ä¤Ê¤¢¡ªºÇ½é¤«¤é¤Ç¤±¤Ø¤ó¤È·è¤á¤Ä¤±¤ó¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢ÂÀÅÄ¤Ï¾¯¤·´é¤ò¹ÈÄ¬¤µ¤»¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÂ¦¤Ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÂÀÅÄ¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤ÇµÞ¤Ë´ØÀ¾ÊÛ¡©¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤í¡×¤È±þ¤¸¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¸øÌó¤ÇÁÊ¤¨¤Æ¡¢Âô¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ªÇ§¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ä¤È»×¤¦¤È¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¹â»Ô¼óÁê¤ÈÃæ·Ñ¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÀÂÀÅÄ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÂçÉôÊ¬¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£