¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£2·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Ç½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï2·î17Æü¡Ë¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤ê¡¢¹Åì¾Ê¤Î100Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¹½£±Ø¤Ï¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤Î¥Ï¥Ö±Ø¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¡Ö½Õ±¿¡×¡Ê½ÕÀá¤Îµ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÍ¢Á÷ÂÖÀª¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡£±¿Å¾»Î¤¿¤Á¤Ï»ý¤Á¾ì¤ò¼é¤ê¡¢ÀìÌçÀ¤ÈÀÕÇ¤´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¾èÌ³¤ÎºÝ¡¢¤¤¤Ä¤â¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤È¹õ¤¤¼êÄó¤²¤«¤Ð¤ó¤ò·È¹Ô¤¹¤ë¡£°ìÂÎ²¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Ãæ¹ñÅ´Ï©¹½£¶É½¸ÃÄ¤Î¹½£µ¡Ì³ÃÊ¡Êµ¡´Ø¶è¡Ë¤ÎÎÇµÌÃ¡Ê¤ê¤å¤¦¡¦¤À¤¤¤á¤¤¡Ë±¿Å¾»Î
¡¡¤³¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬ËèÆü¾èÌ³»þ¤Ë»ý¤Ä¹©¶ñÈ¢¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¾®·¿ÌµÀþµ¡¡¢·ÈÂÓ·¿ÄÌ¿®Ã¼Ëö¡¢µïÌ²¤êËÉ»ß´ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®·¿ÌµÀþµ¡¤Ï¼Ö¾¸¤äÀ°È÷»Î¤Ëºî¶È½ªÎ»¤òÅÁ¤¨¡¢¥É¥¢¤òÊÄ¤á¤ë¤Î¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÈÂÓ·¿ÄÌ¿®Ã¼Ëö¤Ï¼Ö¾¸¡¢À°È÷»Î¡¢»ØÎá½ê¤È¤ÎÏ¢Íí¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Îºî¶ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÄÌ¿®µ¡´ï¤Ç¤¹¡£
¡¡µïÌ²¤êËÉ»ß´ï¤ÏÁö¹ÔÃæ¤ÎµïÌ²¤ê¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¤¦¤È¤¦¤È¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£¡Êµ¼Ô/ûç¿ð璇¡Ë