[ËÜÆü¤Î°ìÉÊ]¸«¤ä¤¹¤¤¤·Çã¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤»þ·×¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿
¡¡¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î½êÍÎ¨¤Ï¡¢µìÍè¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¡Ê¥¬¥é¥±ー¡Ë¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð¤Û¤Ü100¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£»þ¹ï¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¾ï¤Ë²æ¡¹¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢±Ø¤Î¥Ûー¥à¤ä³¹Ãæ¤Î¥Ó¥ë¤ò¸«¾å¤²¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¿¤ë½ê¤ËÀµ³Î¤Ê»þ·×¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÀÍýÅª¤Ë¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¸½Âå¿Í¤¬¤¢¤¨¤ÆÏÓ»þ·×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
instax mini Evo¤Î²£¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤»þ·×¡×¡£¥Í¥¤¥Óー¤ÎãþÂÎ¤¬¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë
¡¡¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ïº£¤Ê¤ªÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÏÓ»þ·×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¢¤ê¡¢»ñ»º²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ñÌ£¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼ÂÍÑÌÌ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤ÎÂ¸ºßÍýÍ³¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤éÃ¼Ëö¤ò¼è¤ê½Ð¤µ¤º¤È¤â¡¢¼ê¼ó¤òÊÖ¤¹¤À¤±¤Ç¸½ºß»þ¹ï¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤ï¤º¤«1ÉÃ¤Î¥¢¥¯¥»¥¹À¤Îº¹¤Ë¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢Â¿µ¡Ç½¤¹¤®¤ë¥¹¥Þー¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÏÓ»þ·×¤¬°ìÄê¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤áÂ³¤±¤ëÍýÍ³¤À¡£
¡¡ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¥Ã¥º¥¦¥©¥Ã¥Á¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¤¢¤¨¤Æµ¡Ç½¤òºï¤®Íî¤È¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¡×¤Ê»þ·×¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÈî¤¨¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Ê£»¨¤ÊÂ¿µ¡Ç½»þ·×¤â°¦¤¹¤ëÉ®¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î·é¤¤Àß·×¤È»×ÁÛ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ß¡¢»×¤ï¤º¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥µ¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à¼Ò¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤»þ·×¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡º£²óÉ®¼Ô¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à¤¬¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î¡ØÀ¼¡Ù¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤»þ·×¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Ö¥ëー¡Ê¥Í¥¤¥Óー¡Ë¤Î2¿§¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤é¤·¤¤ÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¥Ö¥ëー¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¡Ö»þ´Ö¤¬ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ä¾µå¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤¬ÊÂ¤Ö
¡¡É¸½à¤ÇÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ê¥¤¥í¥óÀ½¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤À¡£¥Ù¥ë¥¯¥í¼°¤Ç¡¢ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´À°Éý¤¬¹¤¯¡¢°áÉþ¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¡£É®¼Ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×»ÅÍÍ¤ÎÏÓ»þ·×¤òÊ£¿ô½êÍ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÁõÃå¤Î´Ê°×¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥ë¥¯¥í¡ÊÌÌ¥Õ¥¡¥¹¥Êー¡Ë»ÅÍÍ¤Î¥Ê¥¤¥í¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥×¡£ÈùÄ´À°¤¬ÍÆ°×¤À
¡¡¤³¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ï¡¢ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Åß¾ì¤Ë¸ü¼ê¤Î°áÉþ¤Î¾å¤«¤é¸ÇÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤â¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£É®¼Ô¤Î¤è¤¦¤ÊÏÓ»þ·×¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ÖÌÂ¤ï¤º´¬¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ù¥ë¥¯¥í¥Ù¥ë¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿É®¼Ô¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÍ£°ì¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡É¤ä¤µ¤·¤¤»þ·×¡É¤ÎÈæ³Ó
¡¡¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤»þ·×¡×¤¬ÄêµÁ¤¹¤ë¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤È¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¡Ö»ëÇ§À¡×¤È¡ÖÁàºîÀ¡×¤Î´Ê·é¤µ¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¾ï¡¢¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¡¢»þ¹ï¥Þー¥«ー¤ò¥Ðー¡ÊËÀ¡Ë¤Î¤ß¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿Ë¤òºÙ¤¯¤·¤¿¤ê¤È¡¢»ëÇ§À¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜµ¤¤Ç¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Áõ¾þÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤À¡£Ê¸»ú¤ÏÂç¤¤¯ÂÀ¤¯Á¯ÌÀ¤Ç¡¢¿Ë¤ÈÊ¸»úÈ×¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬Å´Â§¤À¡£
³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥Ê¥í¥°»þ·×¤â¥µ¥¤¥º¤Ë´Ø¤ï¤é¤º»ëÇ§À¤Î³ÎÊÝ¤Î¹Í¤¨Êý¤ÏÆ±¤¸¤Àº¸Â¦¤Ï¥¥Ã¥ºÏÓ»þ·×
¼ÂºÝ¤ËÁõÃå¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¸ý¤«¤éÇÁ¤¯Âç¤¤Ê¿ô»ú¤Ï¡¢°ìÊÍ¤·¤¿¤À¤±¤Ç»þ¹ï¤òÇ¾¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë
¡¡º£²óÉ®¼Ô¤¬Áª¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤ÏÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¡¢»þ¹ï¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê±Õ¾½»þ·×¤è¤ê¤â°µÅÝÅª¤ËÂÀ¤¯¡¢Âç¤¤¤¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÍËÆüÉ½¼¨¤Ê¤É¤¬¡ÖÆü·î²Ð¿åÌÚ¶âÅÚ¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ìÉ½µ¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤À¡£
ÄêÈÖ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¡Ê¥Áー¥×¥«¥·¥ª¤Ê¤É¡Ë¤È¤ÎÈæ³Ó¡£ÆüËÜ¸ìÉ½¼¨¤È¥Õ¥©¥ó¥È¤ÎÂÀ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä
¡¡Â¿¤¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»þ·×¤¬¡ÖMON¡×¡ÖTUE¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±Ñ¸ìÉ½µ¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎÍËÆüÉ½¼¨¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÇ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÇ¾ÆâËÝÌõ¡×¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥ß¥É¥ë¤«¤é¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈèÊÀ¤·¤¿¸½Âå¿Í¤ÎÇ¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¿¿¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÁàºîÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ëÀß·×¤¬¸÷¤ë¡£¥Ü¥¿¥ó¤Î¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ü¥¿¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ËÊ£¿ô¤Îµ¡Ç½¤ò³ä¤êÅö¤Æ¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¡¢¡ÖÄ¹²¡¤·¡×¤ä¡Ö2ÅÙ²¡¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£»¨¤ÊÁàºî¤ò¥æー¥¶ー¤Ë¶¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
ËÜÂÎº¸Â¦¤Ë¤Ï¡¢²«¿§¤¤¡Ö¸÷¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤È¡¢ÀÄ¤¤¡ÖÁª¤Ö¡×¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÜÂÎ±¦Â¦¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¡Ö·è¤á¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¡£¿§Ê¬¤±¤Ë¤è¤ê»ë³ÐÅª¤Ë¤âµ¡Ç½¤¬È½ÊÌ¤·¤ä¤¹¤¤
¡¡¤³¤Î»þ·×¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°·ÀâÌÀ½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤Þ¤º¤È¤â¡¢¡Ö²«¿§¤ò²¡¤»¤Ð¸÷¤ë¡×¡ÖÀÄ¤ÇÁª¤Ó¡¢ÀÖ¤Ç·è¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ä¾´¶Åª¤ÊÁàºî¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥Ü¥¿¥ó¥µ¥¤¥º¤â»ØÀè¤ËÆëÀ÷¤à¤è¤¦Âç¤¤¯Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áàºî¥ß¥¹¤ò¶Ë¾®²½¤¹¤ë¹©É×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼èÀâ¤ÎÃæ¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤ò»ØÄê¤¹¤ë»þ¤Ë¤â¥Ü¥¿¥óA¤È¤«¥Ü¥¿¥óB¤È¤«¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¿§»ØÄê¤ÇÌÀ³Î¤Ëµ½Ò¤Ç¤¥æー¥¶ー¤ÎÇ§ÃÎÀ¤Ï³Î¼Â¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£
°Å°Ç¤Ç²«¿§¤¤¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¾õÂÖ¡£¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤¬±Õ¾½Á´ÂÎ¤òÌÀ¤ë¤¯¾È¤é¤·½Ð¤¹
¡¡Ìë´Ö¡¢²«¿§¤¤¡Ö¸÷¤ë¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ°Å°Ç¤Ç¤Î»ëÇ§À¤Ï¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤³¤Î²¡¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö°ìÈ¯¤Ç³Î¼Â¤Ë¸÷¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä½¢¿²»þ¤Ê¤É¡¢ÆÃÄê¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÇÀäÂç¤Ê¿®Íê´¶¤òÀ¸¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Îµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢½ÅÎÌ¤Ï¶Ã°Û¤Î35g¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤Î¼ÂÂ¬ÃÍ¡£¤ï¤º¤«35g¤È¤¤¤¦·Ú¤µ¤Ï¡¢ÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë
¡¡¼ê¼ó¤Ø¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¡£½Å¸ü¤Êµ¡³£¼°»þ·×¤ò¡ÖÃå¤±¤ë´î¤Ó¡×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¤³¤Î¡Ö²¿¤âÃå¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Í³¤µ¡×¤Ï¡¢°ìÅÙÌ£¤ï¤¦¤ÈÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë²÷Å¬¤µ¤À¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ»ëÇ§À¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Çºï¤®Íî¤È¤·¤¿¡¢Bell & Ross¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹¡×¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¸ü¤ÊÊÑÂÖÏÓ»þ·×¤âÂç¹¥¤¤À¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍÍ¼°Èþ¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÍÍß¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥À¥¯¥È¤À¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤»þ·×¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë°¦¤é¤·¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
Bell & Ross¤È¤ÎÈæ³Ó¡£¤É¤Á¤é¤â¡Ö»Í³Ñ¤¤¡×ãþÂÎ¤À¤¬¡¢¤½¤Î»×ÁÛ¤Ï¿¿µÕ¤Ë¤¢¤ë
¡¡¤³¤Î¿ô¥«·î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î»þ·×¤ò¾ïÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º¤½¤Î»È¤¤¿´ÃÏ¤ÏÄ¶²÷Å¬¤Î°ì¸À¤Ë¿Ô¤¤ë¡£1920±ß¤È¤¤¤¦²Á³Ê¤Ï¡¢¹âµé»þ·×¤Î¥ªー¥Ðー¥Ûー¥ëÂå¤Î¿ô½½Ê¬¤Î°ì¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢ÆÀ¤é¤ì¤ëËþÂ´¶¤Ï·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ë¤«¤é»þ·×¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¡¢¤¢¤¨¤ÆÁª¤Ö¤³¤ÎÄ¶¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤ÁªÂò¤¬³Ú¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤ÎÌÜ¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¼ê¼ó¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤êºâÉÛ¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¡£µ¡Ç½²áÂ¿¤Ê¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ÆÈè¤ì¤¿²æ¡¹Âç¿Í¤¿¤Á¤Ë¤³¤½¡¢¤³¤Î¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¦¤·¤À¤¤¤À¡£À½ÉÊÌ¾ È¯Çä¸µ ²Á³Ê ¤ä¤µ¤·¤¤»þ·×¡Ê¥Ö¥ëー¡Ë ¥µ¥ó¡¦¥Õ¥ì¥¤¥à 1920±ß