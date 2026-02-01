¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³ F-16I¥¹ー¥Õ¥¡¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¥³¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¿¥ó¥¯¤ä¥Éー¥µ¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÀºÌ©¤ËºÆ¸½
¡ÚL4835 1/48 ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³ F-16I¥¹ー¥Õ¥¡¡Û 2·î10Æü½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§9,790±ß
¡ÚÉÕÂ°Ê¼Áõ¡Û
¡ÚÉÕÂ°¥Þー¥¥ó¥°¥Ç¥«ー¥ë¡Û
¡¡¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖL4835 1/48 ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³ F-16I¥¹ー¥Õ¥¡¡×¤Î½Ð²Ù¤ò2·î10Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï9,790±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³¤ÎF-16I¥¹ー¥Õ¥¡¤ò1/48¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£F-16I¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¿¥ó¥¯¤ä¥Éー¥µ¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥ó¡¢³Æ¼ïÅÅ»Òµ¡´ïÅù¤òÀºÌ©¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Ä¹¤ÏÌó315mm¡£
AIM-120¡¢AIM-9X¡¢SPICE2000¡¢PYTHON4¡¢AGM-142¡¢DELILAH½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢¥Çー¥¿¥ê¥ó¥¯¥Ý¥Ã¥É¡¢AN/AAQ-13¹ÒË¡¥Ý¥Ã¥É¡¢AN/AAQ-28¾È½à¥Ý¥Ã¥É¡¢ÁýÁå
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³Âè201Èô¹ÔÂâ¡¢Âè253Èô¹ÔÂâ¡¢Âè119Èô¹ÔÂâ¡¢Âè107Èô¹ÔÂâ½êÂ°µ¡¡Ê·×4¼ïÎà¡Ë
(C) ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ô¥Ã¥È¥íー¥É All Rights Reserved.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£