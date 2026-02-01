³ô²ÁµÞÆ¡¡¼«Ì±Âç¾¡¼õ¤±¡ÈÇã¤¤¡É¹¤¬¤ë¡¡°ì»þ3000±ßÄ¶¡¡ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂç¾¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢½µÌÀ¤±¤Î³ô²Á¤¬µÞÆ¤Ç¤¹¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ3000±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¾å¾º¤·¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤È¤·¤Æ½é¤Î5Ëü7000±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¹â»Ô¼óÁê¤Î·Ç¤²¤ëÀÑ¶ËÅª¤ÊºâÀ¯À¯ºö¤Î¼Â¸½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡É¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¡¢Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤ÇÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬ËÄ¤é¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
³ô²Á¥Ü¡¼¥É¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡¢Â¤ò¤È¤á¤ë¿Í¤Î»Ñ¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡§
¤Þ¤¿¥É¥«¥ó¤ÈÈ¿Æ°¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤Þ¤À¾å¤êÄ´»Ò¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È¡£
»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃ»´üÅª¤Ê¸«Êý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢6Ëü1000±ß¤Ï½½Ê¬¼ÍÄøÆâ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë°ìÊý¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¤Î¾¡Íø¤Ï¿¥¤ê¹þ¤ßºÑ¤ß¤Ç»Ô¾ì¤¬ÍÍ»Ò¸«»ÑÀª¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Î¤âÁá¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£