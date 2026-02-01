¥É¥ë±ß¡¢£±£µ£µ¡¥£¶£°±ß¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ê¤é£±£µ£µ±ß³ä¤ì¤¬»ëÌî¤Ë¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌá¤êÇä¤ê¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£µ£µ±ßÂæ¤Þ¤Ç²¼¤²Éý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥Ã¥×¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç°ì»þ£±£µ£µ¡¥£µ£°±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¡£
¡¡£±·î£²£¸Æü¤«¤éËÜÆüÅìµþ»þ´Ö¤Î£±£µ£·±ßÂæ¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ü¥Ê¥Ã¥Á£³£¸¡¥£²¡óÌá¤·¤¬£±£µ£µ¡¥£¶£°±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤Î¿å½à¤ò»î¤¹Æ°¤¡££²£±ÆüÀþ¤â²¼È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£µ£µ¡¥£¶£°±ß¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£µ£°¡óÌá¤·¤¬£±£µ£´¡¥£¹£°±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£µ£µ±ß³ä¤ì¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£
USD/JPY¡¡155.73¡¡EUR/JPY¡¡185.45
GBP/JPY¡¡212.30¡¡AUD/JPY¡¡110.13
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡£±·î£²£¸Æü¤«¤éËÜÆüÅìµþ»þ´Ö¤Î£±£µ£·±ßÂæ¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ü¥Ê¥Ã¥Á£³£¸¡¥£²¡óÌá¤·¤¬£±£µ£µ¡¥£¶£°±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¤½¤Î¿å½à¤ò»î¤¹Æ°¤¡££²£±ÆüÀþ¤â²¼È´¤±¤Æ¤¤¤ë¡££±£µ£µ¡¥£¶£°±ß¤ò¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£µ£°¡óÌá¤·¤¬£±£µ£´¡¥£¹£°±ßÉÕ¶á¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£µ£µ±ß³ä¤ì¤¬»ëÌî¤ËÆþ¤ë¡£
USD/JPY¡¡155.73¡¡EUR/JPY¡¡185.45
GBP/JPY¡¡212.30¡¡AUD/JPY¡¡110.13
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ