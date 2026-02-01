Æü·Ð225ÀèÊª¡§10Æü0»þ¡á420±ß¹â¡¢5Ëü6480±ß
¡¡10Æü0»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ420±ß¹â¤Î5Ëü6480±ß¤ÈµÞÆ¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü6363.94±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï116.06±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü894Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3800.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï16.93¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦0»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 56480¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+420¡¡¡¡¡¡ 10894
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 56475¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+340¡¡¡¡¡¡169852
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3800.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+8¡¡¡¡¡¡ 13047
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 34300¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+110¡¡¡¡¡¡¡¡1289
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 707¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+1¡¡¡¡¡¡¡¡ 468
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
