¸µ¥Õ¥¸¡¦±ÊÅçÍ¥Èþ¥¢¥Ê¤¬¡È¼ÒÄ¹¡É¤Ë¡¡¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÎ©¤Á¾å¤²¤òÊó¹ð¡ÖºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±ÊÅçÍ¥Èþ¡Ê34¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖORVIIA¡Ê¥ª¥ë¥ô¥£¥¢¡Ë¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÅç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¥å¥ì¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ØORVIIA¡Ê¥ª¥ë¥ô¥£¥¢¡Ë¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ØËèÆü¡¢¸µµ¤¤Ë¤´°§»¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤è¤¦¡Ù¤³¤ì¤¬¡¢»ä¤¬¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢·ò¹¯¤äÈþÍÆ¤Î¤¿¤á¤ËÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¤½¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤Ë¼«¤é»Ô¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÌÜÍø¤¤ÎÊý¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤â¥ï¥¤¥ó¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»ºÃÏ¤äºî¤ê¼ê¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÉÊ¼ï¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤É¸ÄÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖORVIIA¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬ËÜÅö¤ËÈþÌ£¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿º£¤³¤Î½Ö´Ö¤ËºÇ¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤ÉÊ¼ï¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤«¤éÄ¾Á÷¤Ç³§¤µ¤Þ¤Î¿©Âî¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£À¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁÛ¤¤¤äÉÊ¼ï¤Î¸ÄÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿ÈËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤«¤ÎÆü¾ï¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±ÊÅç¥¢¥Ê¤Ï14Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÄ¹Ç¯¡¢¥Õ¥¸Ä«ÈÖÁÈ¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£21Ç¯¤Ë1ºÐÇ¯¾å¤ÎÆ±¶É¼Ò°÷¤È·ëº§¤·¡¢24Ç¯1·î¤ËÂè1»Ò½÷»ù¤ò½Ð»º¡£ºòÇ¯3·î¤ËÂà¼Ò¤·¡¢Æ±5·î¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£