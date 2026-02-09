TBS NEWS DIG Powered by JNN

¤­¤ç¤¦¤ÎÌÀ¤±Êý¡¢»¥ËÚ»Ô¤Î½»Âð¤ÇÇúÈ¯¤òÈ¼¤¦²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1¿Í¤¬»àË´¡¢4¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤­¤ç¤¦¸áÁ°5»þ¤¹¤®¡¢»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶è¤Î2³¬·ú¤Æ½»Âð¤ÇÇúÈ¯¤òÈ¼¤¦²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤Î²Ð»ö¤Ç½»Âð2Åï¤¬Á´¾Æ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î·úÊª¤¬Â»²õ¡£²Ð¸µ¤Î½»Âð¤«¤é½»¿Í¤Î60Âå¤È¤ß¤é¤ì¤ë½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î½÷À­¤Î60Âå¤ÎÉ×¤È20Âå¤ÎÌ¼¡¢¤½¤·¤Æ²Ð¤¬Ç³¤¨°Ü¤Ã¤¿ÎÙ¤Î²È¤Î60Âå¤È40Âå¤Î½÷À­2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¥¬¥¹ÇúÈ¯¤¬¸¶°ø¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£