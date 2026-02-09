µîÇ¯12·î¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤ÎÃËÀ­¤«¤é¤«¤Ð¤ó¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢61ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶è¤ÎÌµ¿¦¡¢ºä¾å·ûÀ¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤Èºä¾åÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯12·î¡¢À¾¶èËôÊæÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥«ー¥È¤ò²¡¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡Ê67¡Ë¤Î¸åÊý¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤Ç¶á¤Å¤­¡¢Ìó1Ëü5000±ß¤Î¸½¶â¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¤«¤Ð¤ó¤òÌµÍý¤ä¤êÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃËÀ­¤ÏÅ¾ÅÝ¤·¡¢º¸¤Ò¤¶¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ê¤É¤ÎÁÜºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ºä¾åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£