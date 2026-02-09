きょうの為替市場、ドル円は東京時間の早朝に一旦１５７円台半ばまで上昇したものの、直ぐに戻り売りに押されている。ＮＹ時間に入ると円高にみならずドル安の動きも加わり、１５５円台に下落。



日曜日の衆院選は高市首相率いる自民党が圧勝した。今後、積極財政を標ぼうする同首相の政権基盤が確立しそうな勢いだが、為替市場は意外に円高で反応している。



先週末までに自民党圧勝のシナリオをすでに織り込み、材料出尽くし感が出ている可能性がありそうなほか、日銀による利上げ時期の前倒しが意識されやすくなったとの指摘も出ている。また、円安期待は行き過ぎとの声も出ていた。



一部からは、日本の為替介入の可能性は引き続き高いとの指摘が出ている。特に１６０円を超えた場合に可能性が高く、さらにドル高が伴っていれば、米国の支援も得られる可能性があるという。



ドルについては、中国当局が同国内の金融機関に対し、米国債の保有を縮小するよう求めたと報じられていたことや、今週に延期していた１月の米雇用統計の発表を控える中、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長は雇用者数について、「ＧＤＰの伸びと整合する僅かな減少を想定しておくべきだろう」との見解を示したことがドル安を誘っている面もありそうだ。



日本時間０時のＮＹカットでのオプションの期日到来は、１５７．１０円に観測されている。



9日（月）

157.10 （8.2億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

