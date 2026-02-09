¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Î¸å³ø³ÍÆÀ¤òÌÜÏÀ¤à¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëMF¥È¥Ê¡¼¥ê¤¬¥È¥Ã¥×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤«
¡¡ÃæÈ×ºÆ·ú¤òÌÜÏÀ¤à¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ëMF¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤ò³ÍÆÀ¸õÊä¤Î¾å°Ì¤Ë¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£±Ñ¡Ø¥¶¡¦¥µ¥ó¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤Ç¤Ï¡¢MF¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êº£²Æ¤ÎÂàÃÄ¤òÈ¯É½¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¤ÎÂàÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃæÈ×¤Ë·ê¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Êä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈMF¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹MF¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤È¤È¤â¤Ë¸å³ø¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥È¥Ê¡¼¥ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥È¥Ê¡¼¥ê¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦C¤È¥×¥ì¥ß¥¢Àª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥»¥ê¥¨A¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¤Ê¤É¤â´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤êÁèÃ¥Àï¤ÏÉ¬»ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MF¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤äMF¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¡¢MF¥Ç¥¯¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥¹¤éÆ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤¬µð³Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï°ÜÀÒ¶â1²¯¥Ý¥ó¥É(Ìó212²¯±ß)¤òÍ×µá¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡29Ç¯²Æ¤Þ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò»Ä¤¹¥È¥Ê¡¼¥ê¤ÎÂåÍý¿Í¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥½¥ê»á¤ÏÀè½µ¡¢¥È¥Ê¡¼¥ê¤¬¼«¿È¤Î¾Íè¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ø¥È¥¥¥Ã¥È¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Ï¥µ¥ó¥É¥í¤ò¼êÊü¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¼«¿È¤â¥¯¥é¥Ö¤ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ËÆ³¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¸åÆü¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£²Æ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆÃÄê¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤À¡¢»þ´ü¾°Áá¤À¡£º£ÆüÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀÆü¤âÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤ÏÈà¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¤¤·¡¢¥µ¥ó¥É¥í¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¶¯¤¤°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ï°ÜÀÒ¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡×¡£¥È¥Ê¡¼¥ê¼«¿È¤â¸½¾õ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤¬Íèµ¨¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î1¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
