¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ÂÎ´´¤«¤éÀ°¤¨¤Æ¡Ú¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î¤â¤¿¤Ä¤­°õ¾Ý¤ò¼êÊü¤¹¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º

Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ÎìÔÆù¡£¡ÖÂÎ½Å¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤±¤¬½Å¤¯¸«¤¨¤ë¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇº¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤Î´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º¡Ú¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ê¥Õ¥È¡Û¡£¹ø¤Þ¤ï¤ê¤ò»Ù¤¨¤ë¶ÚÆù¤ÈÂÎ´´¤òÆ±»þ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢É½ÌÌ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆâÂ¦¤«¤é¥é¥¤¥ó¤òÀ°¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥ê¥Õ¥È
¡Ê£±¡Ë¶Ä¸þ¤±¤Ë¿²¤ÆÎ¾¤Ò¤¶¤òÎ©¤Æ¤ë
¡Ê£²¡Ë¤ªÊ¢¤òÆâÂ¦¤Ë°ú¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÎ¾ÏÓ¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¹ç¾¸¤¹¤ë
¡Ê£³¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ª¹Ã¹ü¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¾åÈ¾¿È¤òµ¯¤³¤·¡¢µ¯¤³¤·¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂ©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤êÌá¤ë
¢¥10²ó·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹
¡Ê£´¡Ë°ìÃ¶Â©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¸ª¹Ã¹ü¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¾åÈ¾¿È¤òµ¯¤³¤·¡¢µ¯¤³¤·¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÂ©¤òµÛ¤¤¡¢Â©¤òÅÇ¤¤Ê¤¬¤é¹ç¾¸¤·¤¿¼ê¤òÂÀ¤â¤â¤Î³°Â¦¤Ë½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¾åÈ¾¿È¤ò¤Í¤¸¤ë
¢¥¤Í¤¸¤ëÆ°¤¤òº¸±¦³Æ£µ²ó·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹
¤Ê¤ª¡¢´üÂÔ¤¹¤ë¸ú²Ì¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Ê¤ª¡¢¼ÂÁ©Ãæ¤ËÎÏ¤ß¤¹¤®¤Æ¼ó¤¬¤¹¤¯¤ó¤À¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖÂÎ´´¤Î»È¤¤Êý¡×¤ÇÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÆµÛ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÊ¢¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë°Õ¼±¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ªÊ¢¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡ã¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´Æ½¤¡§KEI¡Ê¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼Îò£³Ç¯¡Ë¡ä
🌼¤Ý¤Ã¤³¤ê¤ªÊ¢¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤Âç¿ÍÀ¤Âå¤³¤½¼ÂÁ©¡££±Æü£µ²ó¡ÚÂÎ´´¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¡Û´ÊÃ±¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥º