¸«¤»Êý¼¡Âè¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¡£40Âå¡¦50Âå¤Î¡ÖÇö¼ê¥À¥¦¥ó¡×Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÀµ²ò

·Ú¤¯¤ÆÃÈ¤«¤¯¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤Çö¼ê¥À¥¦¥ó¡£40Âå¡¦50Âå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ê°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃå¤ë¤ÈÂÀ¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÉô²°Ãå¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤ë¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÇö¼ê¥À¥¦¥óÆÃÍ¤Î¡È¸«¤¨Êý¡É¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤ì¤Ð¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â¤¤Á¤ó¤È´¶¤â³ð¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤¬°Õ¼±¤·¤¿¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÀµ²ò¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
Çö¼ê¥À¥¦¥ó¤¬¡ÈÃå¤Ö¤¯¤ì¡É¤·¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³
Çö¼ê¥À¥¦¥ó¤ÏÃæÌÊ¤¬¶Ñ°ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Î±úÆÌ¤ò½¦¤ï¤º¡¢²£¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Á°¤òÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤ä¡¢¾æ¤¬¹ø°ÌÃÖ¤Ç»ß¤Þ¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È¡¢¾åÈ¾¿È¤Ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬½¸Ãæ¤·¡¢Á´ÂÎ¤¬Ê¿ÌÌÅª¤Ë¸«¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤¤ì¤¤¤á¤ÊÉþÁõ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥À¥¦¥ó¤Î´Ý¤ß¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È°ìµ¤¤Ë½Å¤¿¤¤°õ¾Ý¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¸°¤Ï¡È½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¡É¤³¤È
Çö¼ê¥À¥¦¥ó¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡È½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤òºî¤ë¡É¤³¤È¡£Á°¤ò¾¯¤·³«¤±¤Æ¥¤¥ó¥Ê¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¥Ü¥È¥à¤Î¿§¤ò¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ëÀþ¤¬¾å²¼¤ËÎ®¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥À¥¦¥ó¤Î²£Éý¤ò¶¯Ä´¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢Ãå¤Ö¤¯¤ì²óÈò¤Î¶áÆ»¤Ç¤¹¡£
Âç¿ÍÀ¤Âå¤Ï¡È¤¤Ã¤Á¤êÃå¤Ê¤¤¡ÉÊý¤¬ÀöÎý¤µ¤ì¤ë
40Âå¡¦50Âå¤ÎÇö¼ê¥À¥¦¥ó¤ÏËÉ´¨½Å»ë¤ÇÃå¹þ¤à¤è¤ê¡¢¤É¤³¤«¤ËÈ´¤±¤ò±é½Ð¤¹¤ëÊý¤¬ÅÔ²ñÅª¡£Á°¤òÊÄ¤¸ÀÚ¤é¤º¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¤Î´Ý¤ß¤ò¤Û¤É¤è¤¯ÃæÏÂ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£ÃåÊý¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Çö¼ê¥À¥¦¥ó¤Ï¡Ö¼ÂÍÑ¥¢¥¦¥¿¡¼¡×¤«¤é¡ÖÂç¿Í¤Î³°½ÐÃå¡×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Çö¼ê¥À¥¦¥ó¤¬»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Æ¥àÁª¤Ó¤è¤êÃå¤³¤Ê¤·¤Î¸«Ä¾¤·¤¬¸ú²ÌÅª¡£²£¤Ë¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÀ¤òÍý²ò¤·¡¢½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ÈÍ¾Çò¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ï½½Ê¬¤Ë³ð¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸«¤»Êý¤ò¹©É×¤·¤ÆÇö¼ê¥À¥¦¥ó¤ò¾åÉÊ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
