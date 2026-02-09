日本スケート連盟は９日、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体表彰式（８日）において、表彰台の表面が保護されておらず、各国選手のスケートの刃が刃こぼれする事態が発生していたことを発表した。日本選手についてはこの日の午前、専門の工房において修理が完了。日本連盟として状況を把握後、国際スケート連盟（ＩＳＵ）に報告、そして日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）を通じて五輪組織委員会に抗議を行ったという。

連盟によれば、８日の表彰台は上面がラバー等によりブレードを保護する形になっておらず、石を切り出しザラザラとしたアスファルトのような状態だった。表彰式では米国、日本、イタリアが上がっていたが、選手の靴が刃こぼれしたという。２位だった日本は、男女シングルで坂本花織（シスメックス）と鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、ペアで三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組、アイスダンスで吉田唄菜、森田真沙也（木下アカデミー）組がメダルを授与された。この日の午前は、ペアと女子の練習が練習用リンクで予定されていたが、日本選手は参加していなかった。