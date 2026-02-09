¡ÖÈ¿ÃæÍð¹Á¡×Ê¬»Ò¤ÎóÕÃÒ±Ñ¤Ø¤Î½èÈ³¤ÏÅöÁ³¡¡Ãæ¹ñ³°¸òÉô
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ2·î9Æü¡ÛÃæ¹ñ¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤Î¹âÅùË¡±¡¡Ê¹âºÛ¡Ë¤¬¡Ö³°¹ñ¤È·ëÂ÷¤·¤Æ¹ñ²È°ÂÁ´¤Ë´í³²¤ò²Ã¤¨¤¿ºá¡×¡ÖÀðÆ°Åª½ÐÈÇÊª¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¶¦ËÅ¤·¤¿ºá¡×¤ËÌä¤ï¤ì¤¿óÕÃÒ±Ñ¡Ê¤ì¤¤¡¦¤Á¤¨¤¤¡ËÈï¹ð¤Ë9Æü¡¢¹´¶Ø·º20Ç¯¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÎÓ·õ¡Ê¤ê¤ó¡¦¤±¤ó¡ËÊóÆ»´±¤ÏÆ±Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢óÕÃÒ±Ñ¤Ï°ìÏ¢¤Î¡ÖÈ¿ÃæÍð¹Á¡×¡ÊÃæ¹ñ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¹á¹Á¤òº®Íð¤µ¤»¤ë¡Ë»ö·ï¤Î¼çÍ×¤Ê²èºö¼Ô¡¢»²²Ã¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×¤Î¸¶Â§¤òº¬Äì¤«¤é¤æ¤µ¤Ö¤ê¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÃø¤·¤¯¶¼¤«¤·¡¢¹á¹Á¤ÎÈË±É¤È°ÂÄê¡¢»ÔÌ±¤ÎÊ¡»ã¤Ë½ÅÂç¤ÊÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¡¢¸·Àµ¤Ê½èÈ³¤ÏÅöÁ³¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÎÓ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¹á¹Á¤ÏË¡¼£¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤Î»ÊË¡µ¡´Ø¤¬Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¿¦ÀÕ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ë¡¤Î¸¢°Ò¤ò¼é¤ê¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¾ðÍý¤Ë¤âË¡Î§¤Ë¤â¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ý½Ð¤·¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£ÆÃ¶è¤¬Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¼é¤ê¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò³²¤¹¤ëÈÈºá¹Ô°Ù¤ò½èÈ³¤¹¤ë¤³¤È¤òÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤ÏÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤¹¤ë¡£
¡¡¼ÂÁ©¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¹á¹Á¹ñ²È°ÂÁ´°Ý»ýË¡¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¹á¹Á¼Ò²ñ¤Ï¤è¤ê°ÂÄê¤·¡¢°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹á¹Á¤Î¹ÈÏ¤Ê½»Ì±¤Î¸¢Íø¤È¼«Í³¤Ï¤è¤êÎÉ¤¯ÊÝ¾ã¤µ¤ì¡¢¹á¹Á¤Î¡Ö¶â´ÇÈÄ¡×¤â°ìÁØµ±¤¤òÁý¤¹¡£¡Ö°ì¹ñÆóÀ©ÅÙ¡×¤Î¼ÂÁ©¤ÏÃå¼Â¤«¤ÄÄ¹´üÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ½·è¤Ï´°Á´¤Ë¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶èÆâÉô¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï°ìÉô¤Î¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼ç¸¢¤È¹á¹Á¤ÎË¡¼£¤òÂº½Å¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤¹¡£ÆÃ¶è¤Î»ÊË¡°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌµÀÕÇ¤¤Ê¸ÀÏÀ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë·Á¤Ç¤¢¤ì¹á¹Á¤Î»ÊË¡¤Ë´³¾Ä¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£