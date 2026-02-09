¡Ö¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬·àÅªµÕÅ¾¾¡Íø¤ÇPO¤ËË¾¤ß¡¡37ºÐÃÂÀ¸Æü¤Î¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¢¥®¥é¡¼¥ë¤â7ÆÀÅÀ¡ÚB¥ê¡¼¥°2Éô¡Û
¡¡¢¡¤ê¤½¤ÊB¥ê¡¼¥°2Éô¡ÊB2¡ËÊ¡²¬74¡½70´ä¼ê¡Ê9Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¾ÃÏ¶è5°Ì¤Î¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬ËÜµòÃÏ¤ÇÅìÃÏ¶è5°Ì¤Î´ä¼ê¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¡¢¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤ÏÂÔË¾¤Îº£Ç¯½é¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÌÜÉ¸¤ÎÊ¿¶Ñ4000¿ÍÃ£À®¤Ê¤ë¤«¡¡B2Ê¡²¬¤Î¥Û¡¼¥àÆüÄø¤ÈÆþ¾ì¼Ô¿ô¤Ï¤³¤Á¤é¡Û
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤ÏÀ¾Àîµ®Ç·¤¬³°³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë11ÆÀÅÀ¤ÈÂçÅö¤¿¤ê¤·¡¢21¡½19¤È¥ê¡¼¥É¡£¤·¤«¤·Âè2Q¤ËÆþ¤ë¤È¡¢50ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿8Æü¤ËÂ³¤¤¤Æ´ä¼ê¤Î·ø¤¤¼é¤ê¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¾è¤ì¤º¡¢46¡½54¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÂè4Q¡£ÁáÂç3Ç¯¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¡¢²¼»³±Í»Ê¤¬2ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤È3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ·è¤á¤ÆÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤È¡¢À¾Àî¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤âÀÜÀï¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢67¡½67¤Ç·Þ¤¨¤¿»Ä¤ê1Ê¬44ÉÃ¤Ë²¼»³¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ò2ËÜÀ®¸ù¡£¿·²ÃÆþ¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤äÀ¾Àî¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£8Æü¤Ï6ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿À¾Àî¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î23ÆÀÅÀ¡£¡ÖºÇ¶á¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È3879¿Í¤Î¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¡²¬»ÔÆâ¤Ç¹Ö±é¤·¤¿B¥ê¡¼¥°¤ÎÅçÅÄ¿µÆó¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Ë²ñ¾ì¤Ç¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£2029¡Á30Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¿·B1¡ÖB¥×¥ì¥ß¥¢¡×¤Ø»²Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍ×·ï¤Ç¤¢¤ë¡¢º£µ¨¤ÎÊ¿¶ÑÆþ¾ì¼Ô¿ô4000¿ÍÄ¶¤¨¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£µ¡±¿¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢·àÅª¤Ê¾¡Íø¡£ÅìÀ¾Î¾ÃÏ¶è¤Î3°Ì°ÊÆâ¤È¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É2¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë¡ÖB2¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡×¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¤Ï9Æü¤Ë37ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¢¥®¥é¡¼¥ë¤ò¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬½ËÊ¡¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤«¤é2»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤·¡¢7ÆÀÅÀ¤·¤¿¥¢¥®¥é¡¼¥ë¤Ï¡Ö¾¡Íø¤¬°ìÈÖ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤±¤¬¿Í¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³4»î¹ç¤Ç3¾¡1ÇÔ¤È¥Á¡¼¥à¤Ï¾å¸þ¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£Ê¡Åç²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÉâ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ê¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ë¡Ø¤¢¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«¾¡¤Á¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¤¾¡¢ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤ÈÍ¶¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤¹»ÑÀª¤¬¤Ê¤¤¤È¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¼¡Àá¡¢14Æü¡¢15Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢·§ËÜ»Ô¤Î·§ËÜ¸©Î©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç·§ËÜ¤ÈÂÐÀï¡£¼¡¤Î¥Û¡¼¥à¤Ï3·î7¡¢8Æü¤ÎÎ¾Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤ÇÊ¡°æ¤ÈÀï¤¦¡£