3À¤Âå¤ÎÀ±¡¹¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¸÷·Ê¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿À±·ÁÀ®ÎÎ°è¡ÖLHA 120-N 11¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿À±·ÁÀ®ÎÎ°è¡ÖLHA 120-N 11¡×¡¢ÄÌ¾Î¡ÖN11¡×¡£
¤«¤¸¤ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó16Ëü8000¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À±·ÁÀ®ÎÎ°è¤È¤Ï¡¢±§Ãè¶õ´Ö¤ËÉº¤¦¥¬¥¹¤ä¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤¬½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤ê¡¢¿·¤·¤¤À±¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÌò³ä¤«¤é¡ÖÀ±¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À±·ÁÀ®ÎÎ°è¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¤¤À±¡¹¤¬¼þ°Ï¤Î¥¬¥¹¤òÅÅÎ¥¤·¤Æµ±¤«¤»¤¿¤ê¡¢ËÉÙ¤Ê¿Ð¤Ë¸÷¤¬È¿¼Í¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤À±±À¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
³èÈ¯¤ËÀ±¡¹¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡ÈÀ±¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡É
N11¤Ï¡¢Å·¤ÎÀî¶ä²Ï¤Î±ÒÀ±¶ä²Ï¡ÊÈ¼¶ä²Ï¡Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÂç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¡ÊLarge Magellanic Cloud: LMC¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤Ë³èÈ¯¤ÊÀ±·ÁÀ®ÎÎ°è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¬¥¹±À¤È¡¢Ê£»¨¤ËÆþ¤êÁÈ¤ó¤À°Å¤¤¿Ð¤ÎÂÓ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÌÊ²Û»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿³°¸«¤«¤é¡¢N11¤Ï´ÑÂ¬¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡ÖBean Nebula¡ÊÆ¦À±±À¡Ë¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§Åª¤Ê¶õÆ¶¤ä¥ê¥ó¥°¾õ¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿À±¡¹¤«¤é¿á¤½Ð¤¹¶¯Îõ¤Ê»ç³°Àþ¤ä¹±À±É÷¡ÊÀ±¤«¤é¤Î¥¬¥¹¤ÎÎ®½Ð¡Ë¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¥¬¥¹¤ä¿Ð¤ò¿á¤Ê§¤¦¤³¤È¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¿´¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÇÈµÚ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÀ¤Âå¤ÎÀ±¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¿N11¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¡¢À±¤ÎÃÂÀ¸¥×¥í¥»¥¹¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿·Ý½ÑºîÉÊ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²èÁü¤Îº¸¾å¶ù¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¯µ±¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀ±±À¡ÖLHA 120-N 11A¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏN11¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¼ã¤¯³èÆ°Åª¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢ÆâÉô¤ÎÂç¼ÁÎÌÀ±¤Î¸÷¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç±§Ãè¤Ëºé¤¤¤¿¥Ð¥é¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¶áËµ±§Ãè¤Î¡ÈÀ±¤Î¤æ¤ê¤«¤´¡É¤ò¾ÜºÙ¤Ë´ÑÂ¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀ±¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦À±¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¡¢¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤ÏNASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤äESA¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¡Ë¤«¤é2010Ç¯6·î22ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢NASA¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬2026Ç¯2·î7ÆüÉÕ¤Ç²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Bubbles and baby stars 🫧
@NASAHubble captured this image of a large, glowing gas bubble in a neighboring galaxy. This area is also one of the most active star-forming regions in the nearby universe. https://t.co/U8WYguSg5o pic.twitter.com/VERvpFUt4O
- NASA (@NASA) February 7, 2026
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
´ØÏ¢µ»ö¼ã¤À±¡¹¤¬½¸¤¦À±·ÁÀ®ÎÎ°è¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡È¥Ú¥ë¥»¥¦¥¹ºÂ¡É¤Î¡ÖNGC 1333¡×¼ã¤À±¡¹¤¬µ±¤¯Âç¥Þ¥¼¥é¥ó±À¤ÎÀ±·ÁÀ®ÎÎ°è¡ÖN159¡×¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¼ã¤¤Âç¼ÁÎÌÀ±¤¬·Á¤Å¤¯¤ë¡ÈÀã¤ÎÅ·»È¡É¡¡À±·ÁÀ®ÎÎ°èS106»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµESA/Hubble - Hubble captures bubbles and baby stars