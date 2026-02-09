¡Î¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡Ï¼«Ì±¤Î½°±¡Áª°µ¾¡¡¢°Ë¿á¸µµÄÄ¹¤¬ºÆ²Ä·è¤ËÃíÊ¸¡Ö¹ñÌ±¤¬¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¡×
¡¡°Ë¿áÊ¸ÌÀ¡¦¸µ½°±¡µÄÄ¹¤ÈÃæ±ûÂç¤ÎÃæËÌ¹À¼¤¶µ¼ø¤¬£¹Æü¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¤Î¡Ö¿¼ÁØ£Î£Å£×£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤ò½ä¤êµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡¡°Ë¿á»á¤Ï¡¢ÁíÄê¿ô¤Î£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤ÎµÄÀÊ¤òÃ±ÆÈ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö°Û¤Ê¤ë°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¸¬µõ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÃíÊ¸¤òÉÕ¤±¤¿¡£»²±¡¤ÇÈÝ·è¤Ê¤É¤µ¤ì¤¿Ë¡°Æ¤ò½°±¡¤ÇºÆ²Ä·è¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤¬¡Ø¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¾õ¶·¤ò¾ï¤Ëºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÃúÇ«¤Ê¹ñ²ñ±¿±Ä¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ÃæËÌ»á¤ÏÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Î»´ÇÔ¤Ë´Ø¤·¡¢¡ÖÌîÅÞ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬·òÁ´¤ÊµÄ²ñÀ©Ì±¼ç¼çµÁ¤ËÉ¬Í×¤À¡£Î©¤ÁÄ¾¤ê¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£