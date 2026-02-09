¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û ¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó Âè2Æü ¥Õ¥¡¥ó¥Ë ¥·¥å¥È¥Ã¥é¥ë / ²ÃÆ£ Ì¤Í£ vs ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥Ñ¥Î¥ï / ¥Ç¥£¥¢¥Ê ¥·¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë
¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü～2026Ç¯2·î14Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï
¥³ー¥È¡§¥Ïー¥É¡Ê²°³°¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Õ¥¡¥ó¥Ë ¥·¥å¥È¥Ã¥é¥ë / ²ÃÆ£ Ì¤Í£] 1 - 2 [¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥Ñ¥Î¥ï / ¥Ç¥£¥¢¥Ê ¥·¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë]
¡¡¥«¥¿ー¥ë¡¦¥Èー¥¿¥ë¡¦¥ªー¥×¥óÂè2Æü¤¬¥«¥¿ー¥ë ¥Éー¥Ï¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ë ¥·¥å¥È¥Ã¥é¥ë / ²ÃÆ£ Ì¤Í£¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥Ñ¥Î¥ï / ¥Ç¥£¥¢¥Ê ¥·¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥Ñ¥Î¥ï / ¥Ç¥£¥¢¥Ê ¥·¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¤¬6-3¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥Ë ¥·¥å¥È¥Ã¥é¥ë / ²ÃÆ£ Ì¤Í£¤¬6-2¤ÇÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3¥»¥Ã¥È¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥Ñ¥Î¥ï / ¥Ç¥£¥¢¥Ê ¥·¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¤¬10-7¤ÇÀ©¤·¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥É¥é ¥Ñ¥Î¥ï / ¥Ç¥£¥¢¥Ê ¥·¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-02-09 22:52:05 ¹¹¿·