¡Ú¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡Û¾®ÃÓ»í¿¥¼ç¾¤ÏÎÞ¡Ä¡ÖÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¡×¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó2Ï¢ÇÔ¡¡¥É¥¤¥Ä¾¡¤Æ¤Ð1¼¡LÇÔÂà
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¡¡Âè4Æü¡¡¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡¡½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¡¡ÆüËÜ 2¡½3 ¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ê2026Ç¯2·î9Æü¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥í¡¼¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤Î½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°3ÀïÌÜ¤ÇÆ±17°Ì¤ÎÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë2¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¥É¥¤¥ÄÀï¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÔ¤Ç1¾¡2ÇÔ¤È¤Ê¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡ÊT¡Ë¿Ê½Ð¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°²¼°Ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ¤Ï¡¢Æ±6°Ì¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤¬3Ï¢¾¡¡£3°Ì°ÊÆâ¤Ë¤è¤ë·è¾¡T¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¡¢ÆüËÜ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë»Ä¤ê2ÏÈ¤ÎÁè¤¤¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤ËÄ¾ÀÜÂÐ·è¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£¥É¥¤¥Ä¤¬ÆüËÜ»þ´Ö10Æü¸áÁ°0»þ40Ê¬¤«¤é¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Àï¤Ë60Ê¬°ÊÆâ¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò6¤Ë¿¤Ð¤¹¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï1¼¡¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡¼ç¾¤ÎDF¾®ÃÓ»í¿¥¤Ï»î¹çÄ¾¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÎÞ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎÏÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡Ö2ÅÀºÇ½é¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ®¤ì¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¼è¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤¬¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡10Æü¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤È¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»î¹ç¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Í½Áª¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤ÎÈ¿¾Ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡£½¤ÀµÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê1¥Ô¥ê¡Ê¥ª¥É¡Ë¤Ë¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¤«¤éÅ¨¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¥ó¥¯¤â¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¥å¡¼¥ÈÎÏ¤¬¤¢¤ë³¤³°Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÁê¼ê¥¾¡¼¥ó¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤ò±¿¤Ö¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤òÂç»ö¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÂè1¥Ô¥ê¥ª¥É¡ÊP¡Ë¤Ë2¼ºÅÀ¡£Âè2P¤ËFWÉâÅÄÎ±°á¤Î¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢Âè3P³«»ÏÄ¾¸å¤Ë¤Ï¼«¿Ø¤ÇÌ£ÊýÆ±»Î¤¬ÀÜ¿¨¤¹¤ë¥ß¥¹¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢3ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥Ô¥ê¥ª¥É11Ê¬1ÉÃ¤Ë¤ÏFW»Ö²ì¹È²»¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÁê¼êGK¤¬¤Ï¤¸¤¡¢Æ¬¾å¤ËÉâ¤¤¤ÆÍî¤Á¤¿¥Ñ¥Ã¥¯¤òÌ£Êý¤¬¤«¤½Ð¤·¤¿¤¬¡¢±ÇÁü¤Ç¤ÏÀè¤Ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¬¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤ÇÆÀÅÀ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ2¡½3¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏGK¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë¾å¤²¤¿6¿Í¹¶·â¤â¼Â¤é¤º¡¢1ÅÀ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ã1¼¡¥ê¡¼¥°BÁÈ½ç°ÌÉ½¡ä
¡Ê1¡Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¡¾¡¤ÁÅÀ9¡¡3¾¡¡¡ÆÀÅÀ14¡¡¼ºÅÀ2¡¡¡Ü12
¡Ê2¡Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¡¾¡¤ÁÅÀ6¡¡2¾¡1ÇÔ¡¡ÆÀÅÀ8¡¡¼ºÅÀ9¡¡¡¼1
¡Ê3¡Ë¥É¥¤¥Ä¡¡¾¡¤ÁÅÀ3¡¡1¾¡1ÇÔ ÆÀÅÀ6¡¡¼ºÅÀ6¡¡0
¡Ê4¡ËÆüËÜ¡¡¾¡¤ÁÅÀ3¡¡1¾¡2ÇÔ¡¡ÆÀÅÀ7¡¡¼ºÅÀ10¡¡¡¼3
¡Ê5¡Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¡¾¡¤ÁÅÀ0¡¡3ÇÔ¡¡ÆÀÅÀ3¡¡¼ºÅÀ11¡¡¡¼8