Ì¾¸Å²°¤Ç³èÌö¡¦µÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤µ¤ó»àµî 77ºÐ¡¡¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤ÎCM¤Ê¤É¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë
¼ç¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬9Æü¡¢µÜÃÏ¤µ¤ó¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£77ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£
¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢µÜÃÏ¤µ¤ó¤¬2026Ç¯1·î10Æü¤Ë¹ü¿ñ°Û·ÁÀ®¾É¸õ·²¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢2·î26Æü¤ËÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¡Ø¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£ÃÏ¸µ¡¦Ì¾¸Å²°¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¡¡·ÐÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÜÃÏ¤µ¤ó¤Ï1949Ç¯1·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£
25ºÐ¤Ç¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢¡Ø¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥ÈÅì³¤¡Ù¡Ø¤É¤ó¤É¤óÅÚÍËÂçÊüÁ÷¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£1997Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØµÜÃÏÍ¤µªÀ¸¤ÎÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÌ¾¸Å²°¤Î¸á¸å¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦CM¤Ë¤â½Ð±é¡£Ä«¤Î¥ï¥¤¥ÉÈÖÁÈ¡Ø¤É¤Ç¤¹¤«¡ª¡Ù¤ä¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¡ØÃæ³ØÀ¸Æüµ¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ø¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ä¡Á¤Á¡Ù¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡¦¥¹¥¬¥¥ä¤ÎCM¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£