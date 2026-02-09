Å·³¤Í´´õ¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥«¥í¥ê¡¼ÍýÏÀ¡¡ÌëÃæ¤Ë¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤¤¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡¡¥Ý¥Æ¥Á¤Ï¡ÖÂÞ¤ò³«¤±¤¿¤éÁ´Éô¿©¤Ù¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÅ·³¤Í´´õ¡Ê58¡Ë¤¬¡¢9ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË¡¡¸å9¡§00¡Á¸å9¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆÈÆÃ¤Î¥«¥í¥ê¡¼ÍýÏÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÌë¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥ì¥¤¡ª¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÅ·³¤Í´´õ
¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Î¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Å·³¤¤Ï¡ÖÆÈÆÃ¤Î¥«¥í¥ê¡¼ÍýÏÀ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¡ÊÅ·³¤¤Ï¡Ëº£¿©¤Ù¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¿©¤ÙÊª¤ò¤½¤Î»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¥«¥í¥ê¡¼¤ÏµÛ¼ý¤µ¤ì¤º¡¢ÂÎ¤¬¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢Å·³¤¤Ï¡ÖÌëÃæ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤éÂÎ¤Ë°¤¤¡×¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤â¡¢¡Ö¿©¤Ù¤¿¤éÂÎ¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È±ÉÍÜ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ÌëÃæ¤À¤±¤É¤³¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤â¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤Êª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ä¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤â¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¥Ý¥Æ¥Á¤Ï¡ÖÂÞ¤ò³«¤±¤¿¤éÁ´Éô¿©¤Ù¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
