6Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥­¥ã¥×¥Æ¥óÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À­¡©¡Ä¥ì¥¢¥ë¡¢DF¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤«

¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤Îµî½¢¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤è¤¦¤À¡£9Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤Î¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥«¥ó¥Æ¥é½Ð¿È¤Ç¡¢2012¡Ý13¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2013Ç¯²Æ¤Ë¸ÅÁã¤ØÉüµ¢¡£±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤ò¼çÀï¾ì¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»438»î¹ç½Ð¾ì14¥´¡¼¥ë65¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢6ÅÙ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡ËÀ©ÇÆ¤ò´Þ¤à¹ç·×26¸Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë¤Ï¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½MF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¡Ê¸½¡§¥ß¥é¥ó¡Ë¤ÎÂàÃÄ¤ËÈ¼¤¤¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Î¡ÈÇò¤¤µð¿Í¡É¤ò»Ù¤¨Â³¤¤Æ¤¤¿¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤À¤¬¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤Ïº£Ç¯6·îËö¤ÇËþÎ»¤Ë¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½»þÅÀ¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¸ò¾Ä¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¯¥é¥ÖÂ¦¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¿µ½Å»ÑÀª¤È¤Î¤³¤È¡£¡È¸å³ø¡É¤È¤Ê¤ë±¦SB¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Áª¼êÂ¦¤âº£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï2021Ç¯¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥é¥â¥¹¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢2022Ç¯¤Î¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥»¥í»á¡¢2023Ç¯¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½FW¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¡Ê¸½¡§¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¡Ë¡¢2024Ç¯¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¸½¡§¥¢¥ë¡¦¥«¡¼¥Ç¥£¥·¡¼¥ä¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Î¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ÈÄ¾¶á5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬ÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤â¤³¤ì¤ËÂ³¤¯·Á¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ëÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Àè·î¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀïÎó¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¥â¥Ê¥³¤È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá¤È¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤È¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¹ñ²¦ÇÕ¡Ë¥é¥¦¥ó¥É16¤ò¹ç¤ï¤»¤¿27Ê¬´Ö¤Î¤ß¡£¡Ø¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ë¥Ð¥Ï¥ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë60Ê¬°Ê¾å¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î½ÐÈÖ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
