■ミラノ・コルティナオリンピック™ アイスホッケー女子 予選リーグ 日本 2ー3 イタリア （日本時間9日、ミラノ・ローアリーナ）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪 開会式は日本時間2月7日、聖火は史上初の2都市同時点火、前回大会は金メダル3個

4大会連続5回目の出場となるスマイルジャパン（世界ランク8位）は同18位のイタリアに2―3で敗れ大会通算1勝2敗となった。日本のグループBは上位3チームが準々決勝に進出する。

残り2試合、1勝1敗同士の戦いとなった大一番は立ち上がり、イタリアに攻め込まれ試合開始12分34秒に先制を許した。さらに第1ピリオド終盤にパワープレーのチャンスを与えてしまい、0−2と2点のビハインドとなった。

第2ピリオドの出だし、パワープレーでのスタートなった日本だが得点に結びつけることが出来ない。しかしその直後に浮田留衣（29、Daishin）がゴール正面から直接シュートし、日本に1点目をもたらした。その後、再びパワープレーで得点のチャンスがあったが、決めきれず1−2で第3ピリオドへ。

2大会連続の決勝トーナメント進出をかけ負けられない日本は、最終第3ピリオド開始早々に失点。日本は1−3とビハインドの状況で残り10分を切ると志賀紅音（24、Luleå HF／SWE）のシュートをゴールキーパーがはじき、パックは後方へ。イタリアがすぐにディフェンスするもパックはゴールラインを割り、日本に2点目が入った。1点差に詰め寄った日本は残り3分を切りキーパーをベンチに下げ6人攻撃に。しかし得点にならず敗れた。

試合後は小池詩織キャプテン（32、道路建設ペリグリン）は「はいまず、率直に…

自分たちの力不足だったなって思います」と涙ながらに振り返った。次戦、予選リーグ最終戦のスウェーデン戦に向けて「明日のスウェーデン戦はこの予選の中でも一番強い相手にはなると思うんですけど、今日の反省はしっかりしてチームの中でポジティブに前を向いて、しっかり明日、自分たちの持ってるものっていうのを全て出し切れるように頑張っていきたいと思いますと意気込んだ。

女子アイスホッケーは計10チームが出場。2グループに分かれ、グループA（世界ランキング上位）の全チームとグループBの上位3チームが準々決勝に進出する。日本はグループBで2大会連続の決勝トーナメント進出を目指す。



【女子日本代表の日程】日本時間

6日 日本 〇3ー2 フランス

7日 日本 ●2ー5 ドイツ

9日 日本 ●2ー3 イタリア

10日 日本ースウェーデン

【グループB】※日本戦終了時点

スウェーデン 3勝0敗 ※決勝トーナメント進出

イタリア 2勝1敗

ドイツ 1勝1敗

日本 1勝2敗

フランス 0勝3敗