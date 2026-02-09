22ºÐ¤Ë¤·¤Æ6¥«¹ñÌÜ¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ø¡Ä¡È¸µ¥×¥ì¥ß¥¢Àï»Î¡É¥Ç¥å¥é¥ó¤¬¥µ¥¦¥¸¤«¤é¥È¥ë¥³¤ò·Ð¤Æ¥í¥·¥¢°ÜÀÒ
¡¡¥¼¥Ë¥È¤Ï9Æü¡¢¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¤Î°ÜÀÒ¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒ·ÁÂÖ¤Ï2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤È¤Ê¤ë¡£°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥í¥Þ¡¼¥Î»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÅù¤ÏÉÕ¿ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß22ºÐ¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¤ÏÊì¹ñ¤Î¥¨¥ó¥Ó¥¬¥É¤ä¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÊMLS¡Ë¤Î¥·¥«¥´¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯1·î¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£½ù¡¹¤ËÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»78»î¹ç½Ð¾ì20¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¡¢ºòÇ¯1·î¤Ë¤Ï¥á¥¬¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬±½¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ÏÄ¹¤¯Â³¤«¤º¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥Õ¥§¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥Á¥§¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤·²¤½£Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥³¤ÎÌ¾Ìç¤Ç¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï21»î¹ç½Ð¾ì5¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥å¥é¥ó¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¤¬·èÄê¡£22ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥È¥ë¥³¤È5¥«¹ñ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼«¿È6¥«¹ñÌÜ¤ÎÄ©Àï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¼¥Ë¥È¤Ï¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç²áµî10ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÌ¾Ìç¡£2007¡Ý08¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëUEFA¥«¥Ã¥×¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î·³»ö¿¯¹¶¤ËÈ¼¤¦À©ºÛÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊUEFA¡Ë¼çºÅ¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥é¥ó¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥¼¥Ë¥È¤Ë¡ª ¥µ¥¦¥¸¤«¤é¥È¥ë¥³¤ò·Ð¤Æ¥í¥·¥¢°ÜÀÒ
Jhon Duran is a Zenit player!— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) February 9, 2026
The Colombian striker joins us on loan from Al-Nassr until the end of the 2025/26 season.
Welcome to Russia Jhon! pic.twitter.com/mrw9et22N0