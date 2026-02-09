MISAMO¡¡USJ¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡SANA¡ÖºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×
TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëMINA¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¡¢SANA¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¡¢MOMO¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Î3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦MISAMO¤¬6Æü¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡õ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
SANA¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç³§¤µ¤ó¤ÈºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£À¤³¦½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡ØConfetti¡Ù¤ä¡¢¡ØNEW LOOK¡Ù¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿MOMO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤éÇ¯¥Ñ¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÇËÜÅö¤ËËèÇ¯¤¹¤´¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Íè¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤É¤ó¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤¿MINA¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÍ§Ã£¤ÈÍè¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤´¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÏÃ¤·¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é»×¤¤½Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£